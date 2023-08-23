Фол последней надежды: Сарапий получил красную в матче с Спартаком
Прямая красная Сарапию
Фото: скриншот
Полузащитник "Днепр-1" Эдуард Сарапий получил красную карточку на 9-ой минуте встречи со "Спартаком" из Трнавы в Лиге Конференций. Он спас команду от пропущенного гола.
Сарапий уже на 9-ой минуте удалился. Счет встречи – 0:0. "Днепр" не сделал замену после удаления Эдуарда.
Ответный матч "Днепра" со "Спартаком" пройдет 31-го августа.
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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
23.08.2023 в 20:33
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Грязный Гаррик (C)
23.08.2023 в 20:05
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