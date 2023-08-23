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Фол последней надежды: Сарапий получил красную в матче с Спартаком

Общие новости
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(1 голосов)

Прямая красная Сарапию

Фол последней надежды: Сарапий получил красную в матче с Спартаком

Фото: скриншот

Новина українською

Полузащитник "Днепр-1" Эдуард Сарапий получил красную карточку на 9-ой минуте встречи со "Спартаком" из Трнавы в Лиге Конференций. Он спас команду от пропущенного гола.

Сарапий уже на 9-ой минуте удалился. Счет встречи – 0:0. "Днепр" не сделал замену после удаления Эдуарда.

Ответный матч "Днепра" со "Спартаком" пройдет 31-го августа.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1 Эдуард Сарапий
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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
23.08.2023 в 20:33
треба у збірну срочно.
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Грязный Гаррик (C)
23.08.2023 в 20:05
Ничего удивительного.Если тренер ставит одновременно Сватка,Царапия и Кравца значит он готов играть в меньшенстве
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