Мюллер назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, кто по его мнению является лучшим игроком в истории.

"Лучший игрок в истории? Для меня - это Месси, потому что он заставляет людей говорить: "Я пойду на стадион из-за его элегантности". В то же время, он очень эффективен с точки зрения забивания голов, избиения рекордов и завоевания титулов.

Криштиану Роналду также является сильным кандидатом в этой категории, но Месси просто изящнее и элегантнее", - сказал Мюллер.