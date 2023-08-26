Мюллер назвал Месси лучшим игроком в истории футбола
Немец любит аргентинского вингера за его стиль игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, кто по его мнению является лучшим игроком в истории.
"Лучший игрок в истории? Для меня - это Месси, потому что он заставляет людей говорить: "Я пойду на стадион из-за его элегантности". В то же время, он очень эффективен с точки зрения забивания голов, избиения рекордов и завоевания титулов.
Криштиану Роналду также является сильным кандидатом в этой категории, но Месси просто изящнее и элегантнее", - сказал Мюллер.
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Источник:Sport.pl
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