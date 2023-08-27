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Экс-партнер игрока Шахтера по национальной сборной получил российский паспорт

Общие новости
(1 голосов)

На данный момент он выступает в чемпионате страны-террористки

Экс-партнер игрока Шахтера по национальной сборной получил российский паспорт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный нападающий "Ахмата" и бывший игрок сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате стал гражданином РФ.

“Я говорил, что планирую получить паспорт России – как идет процесс? У меня он уже есть. Я получил российский паспорт”, – передает слова Конате Sport24.

Нападающий регулярно выступает за российские клубы с 2019 года. До февраля 2022 года он вызывался в национальную сборную Буркина-Фасо, гражданином которой сам и является. На его счету 16 матчей в составе этой команды. В том числе один поединок он провел бок о бок с нападающим донецкого "Шахтера" Лассиной Траоре.

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В статье: Лассина Траоре Буркина-Фасо Ахмат (Грозный)
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Комментарии (2)
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Виталий1981 (Україна)
27.08.2023 в 13:21
Вмінню редакції складати заголовки до статей можна позаздрити)) Наступний заголовок, певно, буде таким: "Онук троюрідної прабабусі сусіда колишнього гравця в шахи, який грав би за "Шахтар", якби був футболістом, прийняв російське громадянство!"
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Como estas (Santa-Pola)
27.08.2023 в 13:43
Это пять!!!)))
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