Экс-партнер игрока Шахтера по национальной сборной получил российский паспорт

Центральный нападающий "Ахмата" и бывший игрок сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате стал гражданином РФ.

“Я говорил, что планирую получить паспорт России – как идет процесс? У меня он уже есть. Я получил российский паспорт”, – передает слова Конате Sport24.

Нападающий регулярно выступает за российские клубы с 2019 года. До февраля 2022 года он вызывался в национальную сборную Буркина-Фасо, гражданином которой сам и является. На его счету 16 матчей в составе этой команды. В том числе один поединок он провел бок о бок с нападающим донецкого "Шахтера" Лассиной Траоре.