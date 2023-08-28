Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой. Он предстанет перед судом
Следователи попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования
Globo Esporte
Бразильская прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая бывшему игроку «Барселоны» и сборной Бразилии, является финансовой пирамидой. Компания обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.
Бразильца вызвали в суд для дачи показаний, однако экс-футболист дважды проигнорировал вызов. Из-за повторного отказа явиться в суд бразильская полиция прибыла в дом к 43-летнему экс-игроку, чтобы изъять его паспорт. Роналдиньо дома не оказалось, полиция провела обыск.
Теперь Роналдиньо должен сам явиться в суд с паспортом. Сейчас следователи попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования.
У Роналдиньо уже были проблемы с законом. В марте 2022 года бывшего футболиста арестовали за использование поддельных паспортов при пересечении границы в Парагвае. Спустя некоторое время Роналдиньо и его брат вышли из тюрьмы под залог размером 1,6 миллиона долларов. Братья провели в статусе задержанных в Парагвае 171 день, больше четырех месяцев они находились под домашним арестом в отеле в Асунсьоне.
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