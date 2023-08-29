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Карим Бензема получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Форварда заменили на 42-й минуте

Карим Бензема получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

getty images

UA-Футбол
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У форварда "Аль-Иттихада" возникли проблемы с бедром в 1-м тайме матча 4-го тура лиги Саудовской Аравии против "Аль-Вахды" 3:0. Его заменили на 42-й минуте. Вместо Бензема на поле появился полузащитник Жота Невеш.

Француз провел четыре игры в чемпионате, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. "Аль-Иттихад набрал 12 очков из 12 возможных, забив при этом 12 голов и не пропустив ни одного.

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В статье: Карим Бензема
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