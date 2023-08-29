Карим Бензема получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

У форварда "Аль-Иттихада" возникли проблемы с бедром в 1-м тайме матча 4-го тура лиги Саудовской Аравии против "Аль-Вахды" 3:0. Его заменили на 42-й минуте. Вместо Бензема на поле появился полузащитник Жота Невеш.

Француз провел четыре игры в чемпионате, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. "Аль-Иттихад набрал 12 очков из 12 возможных, забив при этом 12 голов и не пропустив ни одного.