Карим Бензема получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии
Форварда заменили на 42-й минуте
getty images
У форварда "Аль-Иттихада" возникли проблемы с бедром в 1-м тайме матча 4-го тура лиги Саудовской Аравии против "Аль-Вахды" 3:0. Его заменили на 42-й минуте. Вместо Бензема на поле появился полузащитник Жота Невеш.
Француз провел четыре игры в чемпионате, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. "Аль-Иттихад набрал 12 очков из 12 возможных, забив при этом 12 голов и не пропустив ни одного.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили еще 122 единицы вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Днепру-1 тяжело найти тренера, кто возглавит Зорю, феерия от Симеоне. Главные новости за 28 августа
- Резников: Россияне могут попасть в котел под Купянском
- Полесье уже в лидерах, первая потеря Арсенала, Жирона побеждает. Главные новости за 26 августа
- Жена Руслана Малиновского порадовала поклонников эффектным фото в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка одноклубника Цыганкова и Довбика в Жироне. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн