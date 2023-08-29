Серхио Рамос ведет переговоры с Аль-Иттихадом

Испанский защитник Серхио Рамос провел переговоры с "Аль-Иттихадом", сообщает AS.

По данным источника, стороны пока не могут договориться о сроке контракта. "Аль-Иттихад" предлагает подписать соглашение на 2 года, хотя Рамос хотел бы подписать контракт на 3 года.

На прошлой неделе переговоры между 37-летним футболистом и "Галатасараем" были приостановлены после того, как игрок не принял предложения турецкого клуба в размере 6 миллионов евро чистыми в год и контракт "1+1".

Защитник летом этого года стал свободным агентом после окончания контракта с "ПСЖ". За клуб Рамос всего сыграл 58 матчей, забив 6 мячей и сделав 1 голевую передачу. До этого он с 2005 по 2021 год играл в "Реале".

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.