Эден Азар этим летом отклонил шесть предложений от клубов

Бельгийский полузащитник Эден Азар этим летом отклонил не менее шести предложений.

По данным источника, 32-летнему игроку поступали предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и даже Шотландии. "Интер Майами" сделал ему "лучшее предложение", но перспектива играть рядом с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой ему не понравилась и Азар отказал.

Источник утверждает, что на данный момент у бельгийца "нет сил на новые вызовы", несмотря на попытки окружения убедить его вернуться на поле.

На данный момент футболист находится без команды, после того как ушел из "Реала". В 2019 году Азар перешел в клуб из "Челси". Мадридцы заплатили за трансфер 115 миллионов евро.