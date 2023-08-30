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Эден Азар этим летом отклонил шесть предложений от клубов

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На данный момент у бельгийца нет сил на новые вызовы

Эден Азар этим летом отклонил шесть предложений от клубов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

Бельгийский полузащитник Эден Азар этим летом отклонил не менее шести предложений.

По данным источника, 32-летнему игроку поступали предложения из США, Саудовской Аравии, Англии, Испании, Франции и даже Шотландии. "Интер Майами" сделал ему "лучшее предложение", но перспектива играть рядом с Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой ему не понравилась и Азар отказал.

Источник утверждает, что на данный момент у бельгийца "нет сил на новые вызовы", несмотря на попытки окружения убедить его вернуться на поле.

На данный момент футболист находится без команды, после того как ушел из "Реала". В 2019 году Азар перешел в клуб из "Челси". Мадридцы заплатили за трансфер 115 миллионов евро.

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В статье: Эден Азар
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Источник:
Transfer News Live

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