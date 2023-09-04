Ушла эпоха: Бьелса не вызвал на матчи Уругвая Суареса и Кавани

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса решительно омолаживает состав национальной команды. Специалист не включил в заявку на матчи квалификации чемпионата мира Луиса Суареса и Эдинсона Кавани.

Полный состав Уругвая выглядит следующим образом:

Вратари: Серхио Роше ("Интернасьонал"), Франко Исраэль ("Спортинг") и Сантьяго Меле ("Хуниор Барранкилья").

Защитники: Сантьяго Буэно ("Жирона"), Бруно Мендес ("Коринтианс"), Себастьян Какарес ("Америка де Мексика"), Пума Родригес ("Васко да Гама"), Матиас Оливера ("Наполи"), Хоакин Пикерес ("Палмейрас"), Матиас Винья ("Сассуоло") и Лукас Олаза (Краснодар).

Полузащитники: Федерико Вальверде ("Реал Мадрид"), Наитан Нандес ("Кальяри"), Фелипе Карбальо ("Гремио"), Эмилиано Мартинес ("Митьюлланд"), Мануэль Угарте ("Пари Сен-Жермен") и Николас де ла Крус ("Ривер Плейт").

Нападающие: Агустин Каноббио ("Атлетико Паранаэнсе"), Максимилиано Араужо ("Толука"), Факундо Торрес ("Орландо Сити"), Брайан Родригес ("Америка де Мексика"), Факундо Пеллистри ("Манчестер Юнайтед"), Кристиан Оливера ("ЛАФК"), Макси Гомес ("Кадис"), Дарвин Нуньес ("Ливерпуль").

Считается, что именно для омоложения состава Бьелса и был назначен в сборную Уругвая. Национальная сборная сыграет против Чили 9-го сентября и с Эквадором – 13-го.