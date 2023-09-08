Сборная США на последних секундах уступила Германии в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу
Конец матча получился весьма интересным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Германии.
ЧМ-2023 по баскетболу. Полуфинал
США - Германия 111:113 ( 31:33, 29:26, 24:35, 27:19)
Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач.
В финале Германия сыграет со сборной Сербии, которая обыграла Канаду.
Напомним, что чемпионат мира проходит сразу в Индонезии, Японии, Филиппинах и завершится 10 сентября
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