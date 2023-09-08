Сборная США на последних секундах уступила Германии в полуфинале ЧМ-2023 по баскетболу

В Филиппинах завершился полуфинал чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды США и Германии.

ЧМ-2023 по баскетболу. Полуфинал

США - Германия 111:113 ( 31:33, 29:26, 24:35, 27:19)

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной Германии Андреас Обст, набравший 24 очка и шесть передач.

В финале Германия сыграет со сборной Сербии, которая обыграла Канаду.

Напомним, что чемпионат мира проходит сразу в Индонезии, Японии, Филиппинах и завершится 10 сентября