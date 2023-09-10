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Канада победила США в матче за бронзу чемпионата мира по баскетболу

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Совершенно не в форме штаты

Канада победила США в матче за бронзу чемпионата мира по баскетболу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 сентября состоялся матч за бронзовые награды чемпионата мира 2023 по баскетболу. В противостоянии за третье место в списке лучших команд планеты Канада обыиграла сборную США.

Счет матча 127-118 (23-25; 24-31; 33-26; 20-29; 16-7).

США: Эдвардс (24+5 подборов), Ривз (23), Бриджес (19+9 подборов), Портис (14), Брансон (13), Харт (10), Халибертон (6), Кесслер (6), Джонсон (3).

Канада: Брукс (39+1 подбор +5 ассистов), Гилджес-Александер (31+6 подборов +12 ассистов), Барретт (23), Дорт (11), Олиник (11), Александер-Уокер (5), Павел (4) , Эджим (3), Эдди (0).

Эта победа стала для Канады исторической, ведь впервые эта команда завоевала медали мундиаля и впервые победила США в официальном матче.

Отметим, что в 15:40 по киевскому времени в поединке за золото между собой сыграют сборные Германии и Сербии.

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В статье: США Канада чемпионат мира по баскетболу
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