Митрович: Аль-Хиляль в Азии – это как Реал в Европе

Новый форвард "Аль-Хилаля" Александр Митрович поделился эмоциями от выступлений за саудовский клуб.

"Я не скучаю по Англии, я играл там много лет. Я очень счастлив, что наконец-то играю за топ-клуб. "Аль-Хилаль" в Азии это что-то похожее на "Реал" Мадрид в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи", - заявил Митрович.