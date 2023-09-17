Митрович: Аль-Хиляль в Азии – это как Реал в Европе
Серб рад присоединиться к саудовскому клубу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый форвард "Аль-Хилаля" Александр Митрович поделился эмоциями от выступлений за саудовский клуб.
"Я не скучаю по Англии, я играл там много лет. Я очень счастлив, что наконец-то играю за топ-клуб. "Аль-Хилаль" в Азии это что-то похожее на "Реал" Мадрид в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи", - заявил Митрович.
Напомним, "Аль-Хилаль" заплатил "Фулхему" более 50 миллионов евро за трансфер Александара. Команда после 6 туров лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.
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Источник:Fabrizio Romano
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