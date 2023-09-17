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Митрович: Аль-Хиляль в Азии – это как Реал в Европе

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Серб рад присоединиться к саудовскому клубу

Митрович: Аль-Хиляль в Азии – это как Реал в Европе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый форвард "Аль-Хилаля" Александр Митрович поделился эмоциями от выступлений за саудовский клуб.

"Я не скучаю по Англии, я играл там много лет. Я очень счастлив, что наконец-то играю за топ-клуб. "Аль-Хилаль" в Азии это что-то похожее на "Реал" Мадрид в Европе. Я очень счастлив здесь и хочу выигрывать трофеи", - заявил Митрович.

Напомним, "Аль-Хилаль" заплатил "Фулхему" более 50 миллионов евро за трансфер Александара. Команда после 6 туров лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.

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В статье: Генрих Мхитарян Интер (Милан)
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Источник:
Fabrizio Romano

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