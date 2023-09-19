Мбаппе - самый быстрый футболист в новой части симулятора FIFA
В тройке лучших нет Винисиуса, зато есть два игрока из Бундеслиги
EA Sports
Вскоре выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24. А именно, новая игра от канадских разработчиков увидит свет 29-го сентября.
Стал известен список самых быстрых футболистов в новой части легендарной игры. Лидерство достаточно ожидаемо у форварда сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Показатель скорости 24-летнего форварда составил 97 баллов.
В тройку лучших по этому показателю попали два игрока немецкой Бундеслиги. 21-летний нападающий дортмунской "Боруссии" Карим Адейеми получил 96 баллов, а фланговый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис - 95.
Список самых быстрых игроков в FC 24:
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 97 баллов
- Карим Адейеми ("Боруссия Дортмунд") - 96
- Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 95
- Винисиус Жуниор ("Реал") - 95
- Мусса Диаби ("Астон Вилла") - 95
- Сирлорд Конте ("Падерборн") - 95
- Тринити Родман ("Вашингтон Спирит") - 94
- Дельфин Каскарино ("Лион") - 94
- Шералдо Беккер ("Унион Берлин") - 94
- Иньяки Уильямс ("Атлетик") - 94
- Кевин Шаде ("Брентфорд") - 94
- Исмаила Сарр ("Марсель") - 94
- Джереми Фримпонг ("Байер") - 94
- Розмонд Куасси ("Флери 91") - 94
- Майкл ("Аль-Хилаль") - 94
- Усман Дембеле ("ПСЖ") - 93
- Рафаэл Леау ("Милан") - 93
- Тео Эрнандес ("Милан") - 93
- Рафа Силва ("Бенфика") - 93
- София Смит ("Портленд Торнс") - 93
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