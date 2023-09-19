Мбаппе - самый быстрый футболист в новой части симулятора FIFA

Вскоре выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24. А именно, новая игра от канадских разработчиков увидит свет 29-го сентября.

Стал известен список самых быстрых футболистов в новой части легендарной игры. Лидерство достаточно ожидаемо у форварда сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Показатель скорости 24-летнего форварда составил 97 баллов.

В тройку лучших по этому показателю попали два игрока немецкой Бундеслиги. 21-летний нападающий дортмунской "Боруссии" Карим Адейеми получил 96 баллов, а фланговый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис - 95.

Список самых быстрых игроков в FC 24: