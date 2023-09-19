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Мбаппе - самый быстрый футболист в новой части симулятора FIFA

Общие новости
(1 голосов)

В тройке лучших нет Винисиуса, зато есть два игрока из Бундеслиги

Мбаппе - самый быстрый футболист в новой части симулятора FIFA

EA Sports

Новина українською

Вскоре выйдет новая часть футбольного симулятора от EA Sports. На этот раз новая часть футсима сменит название с привычной FIFA на EA SPORTS FC 24. А именно, новая игра от канадских разработчиков увидит свет 29-го сентября.

Стал известен список самых быстрых футболистов в новой части легендарной игры. Лидерство достаточно ожидаемо у форварда сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Показатель скорости 24-летнего форварда составил 97 баллов.

В тройку лучших по этому показателю попали два игрока немецкой Бундеслиги. 21-летний нападающий дортмунской "Боруссии" Карим Адейеми получил 96 баллов, а фланговый защитник мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис - 95.

Список самых быстрых игроков в FC 24:

  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ") - 97 баллов
  • Карим Адейеми ("Боруссия Дортмунд") - 96
  • Альфонсо Дэвис ("Бавария") - 95
  • Винисиус Жуниор ("Реал") - 95
  • Мусса Диаби ("Астон Вилла") - 95
  • Сирлорд Конте ("Падерборн") - 95
  • Тринити Родман ("Вашингтон Спирит") - 94
  • Дельфин Каскарино ("Лион") - 94
  • Шералдо Беккер ("Унион Берлин") - 94
  • Иньяки Уильямс ("Атлетик") - 94
  • Кевин Шаде ("Брентфорд") - 94
  • Исмаила Сарр ("Марсель") - 94
  • Джереми Фримпонг ("Байер") - 94
  • Розмонд Куасси ("Флери 91") - 94
  • Майкл ("Аль-Хилаль") - 94
  • Усман Дембеле ("ПСЖ") - 93
  • Рафаэл Леау ("Милан") - 93
  • Тео Эрнандес ("Милан") - 93
  • Рафа Силва ("Бенфика") - 93
  • София Смит ("Портленд Торнс") - 93
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В статье: киберспорт Килиан Мбаппе Альфонсо Дэвис Карим Адейеми
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Источник:
EA.com

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Комментарии (1)
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белок (Харків)
19.09.2023 в 21:08
а Мудрик?
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