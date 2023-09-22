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Юлиан Дракслер признал, что перешел в чемпионат Катара ради денег

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Бывший полузащитник ПСЖ присоединился к Аль-Ахли

Юлиан Дракслер признал, что перешел в чемпионат Катара ради денег

Фото: пресслужби ФК "Аль Ахлі"

UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник "ПСЖ" присоединился к "Аль-Ахли" из Дохи в летнее трансферное окно. Парижский клуб получит за трансфер игрока около 20 млн евро.

"Я мог бы сейчас сказать, что после 12 лет, проведенных в Европе, все, что меня интересует, - это знакомство с новой культурой, получение нового международного опыта, участие в увлекательном проекте в арабском мире. И при этом полностью проигнорировать тему денег.

Хотя эти аспекты действительно правильные, я бы солгал, если бы сказал, что финансовая часть не имела решающего значения в этом случае. В конце концов, я пришел к выводу, что новая финансовая структура даст мне больше возможностей. Как для семьи, так и для других проектов вне поля.

Нам это может не нравиться, но футбол в арабском мире развивается очень быстро, за счет больших финансовых вложений строятся структуры, которые в будущем определенно смогут составить конкуренцию европейскому футболу.

Я остаюсь при своем решении и рад, что принял его", - сказал Дракслер.

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В статье: Юлиан Дракслер
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