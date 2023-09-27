По примеру Англии. Польша не будет играть с российскими командами
В Польше проявили солидарность с украинским народом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польские сборные не будут играть против российских команд различных возрастов. С соответствующим заявлением выступил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
"Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение", - написал Кулеша в своих социальных сетях.
Ранее Федерация футбола Англии отказалась играть с командами государства-террориста.
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Источник:Twitter
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