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По примеру Англии. Польша не будет играть с российскими командами

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В Польше проявили солидарность с украинским народом

По примеру Англии. Польша не будет играть с российскими командами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польские сборные не будут играть против российских команд различных возрастов. С соответствующим заявлением выступил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

"Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение", - написал Кулеша в своих социальных сетях.

Ранее Федерация футбола Англии отказалась играть с командами государства-террориста.

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В статье: Польша война с россией
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