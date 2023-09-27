По примеру Англии. Польша не будет играть с российскими командами

Польские сборные не будут играть против российских команд различных возрастов. С соответствующим заявлением выступил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

"Я был удивлен вчерашним заявлением Исполкома УЕФА. Если российские сборные будут допущены к соревнованиям, наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение", - написал Кулеша в своих социальных сетях.