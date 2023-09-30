Фламенго хочет назначить бывшего главного тренера сборной Бразилии
Клуб уже уволил Сампаоли
CBF_Futebol
"Фламенго" рассматривает Тите в качества замены Хорхе Сампаоли. Клуб занимает 7-е место в бразильской Серии А, а отрвы от лидера – 11 очков.
Сампаоли работал в клубе с апреля. Все начиналось хорошо - коллектив шел в тройке лидеров чемпионата страны, но 11 августа вылетел из Кубка Либертадореса на стадии 1/8 финала, а 24 сентября проиграл "Сан-Паулу" в двухматчевом финале Кубка Бразилии.
Тите же последний раз работал в сборной Бразилии откуда ушел после чемпионата мира в Катаре. Специалист провел в сборной 6 лет и завоевал для команды Кубок Америки.
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Источник:espn.com
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