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Фламенго хочет назначить бывшего главного тренера сборной Бразилии

Общие новости
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Клуб уже уволил Сампаоли

Фламенго хочет назначить бывшего главного тренера сборной Бразилии

CBF_Futebol

Новина українською

"Фламенго" рассматривает Тите в качества замены Хорхе Сампаоли. Клуб занимает 7-е место в бразильской Серии А, а отрвы от лидера – 11 очков.

Сампаоли работал в клубе с апреля. Все начиналось хорошо - коллектив шел в тройке лидеров чемпионата страны, но 11 августа вылетел из Кубка Либертадореса на стадии 1/8 финала, а 24 сентября проиграл "Сан-Паулу" в двухматчевом финале Кубка Бразилии.

Тите же последний раз работал в сборной Бразилии откуда ушел после чемпионата мира в Катаре. Специалист провел в сборной 6 лет и завоевал для команды Кубок Америки.

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В статье: Тите Хорхе Сампаоли Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
espn.com

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