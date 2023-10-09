Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль

Стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех нападавших во время атаки группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось убежать от нападавших, группа израильских военных помогла им сбежать.

Экс-игрок "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и сборной Израиля рассказал, что во время атаки получил от племянника сообщение с текстом "Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас".