Племянник Йосси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль
Йосси Бенаюн прокомментировал происшествие с его семьей
Getty Images
Стало известно, что племянник экс-футболиста убил трех нападавших во время атаки группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар. Родственникам Бенаюна удалось убежать от нападавших, группа израильских военных помогла им сбежать.
Экс-игрок "Ливерпуля", "Челси", "Арсенала" и сборной Израиля рассказал, что во время атаки получил от племянника сообщение с текстом "Йосси, спаси нас, в нашей комнате террористы, пожалуйста, спаси нас".
"Я в шоке, произошло одно большое чудо. Весь день они прятались, отец был ранен в результате перестрелки в поле, а мальчик-герой расправился с террористами в доме. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не потерял сознание, слава Богу, они справились.
У меня был самый тяжелый день в моей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но потом произошло чудо благодаря моему племяннику-герою", - сказал Бенаюн.
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