Кевин-Принс Боатенг про Месси: Забивал 98 из 100 после тренировок

Бывший напарник Лионеля Месси по "Барселоне" Кевин-Принс Боатенг охарактеризовал тренировки с аргентинцем. Он говорит, что если Лео не забивал, то это были не его промахи, а достижения голкипера.

"Мы били по воротам после тренировок. Стреляли из-за пределов штрафной площадки. Бро, 100 ударов, 98 голов. Я тебе говорю, это не норма. Всегда по девяткам, Тер Штегену. Я обращался к Марку на немецком: "Агов, чувак, серьезно? Он отвечал: "Я просто не могу". "Когда Месси промахивался, мы думали, что он заболел, что у него лихорадка. Если Лионель не забивал, то это не он бил мимо, речь шла о невероятных сейвах голкипера", – сказал Боатенг.

Напомним, что Боатенг играл за "Барселону" с января по лето 2019-го. Он провел за команду 4 матча и не отличился результативными действиями.