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Ямаль, Беллингем, Виртц, Гюлер и ещё 21 футболист претендуют на Golden Boy от Tuttosport

Общие новости
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В этот раз основное число претендентов отобрала аналитическая компания

Ямаль, Беллингем, Виртц, Гюлер и ещё 21 футболист претендуют на Golden Boy от Tuttosport

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянское издание Tuttosport опубликовала претендентов на ежегодную награду лучшему молодому футболисту до 21 года Golden Boy. В этот раз основной список определяла аналитическая компания Football Benchmark.

Аналитики отобрали 20 кандидатов, а ещё пятерых отобрала редакция.

  • Джуд Беллингем ("Реал"),
  • Джамал Мусиала ("Бавария"),
  • Хави Симонс ("РБ Лейпциг");
  • Антониу Силва ("Бенфика");
  • Алекс Бальде ("Барселона");
  • Флориан Виртц ("Байер");
  • Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг");
  • Джорджо Скальвини ("Аталанта");
  • Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайтед");
  • Ливай Колуилл ("Челси");
  • Йохан Бакайоко ("ПСВ");
  • Милош Керкез ("Борнмут");
  • Артюр Вермерен ("Антверпен");
  • Эван Фергюсон ("Брайтон");
  • Люка Гурна-Дуат ("Ред Булл Зальцбург");
  • Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ");
  • Усман Диоманде ("Спортинг");
  • Арнау Мартинес ("Жирона");
  • Матис Тель ("Бавария");
  • Анди Диуф ("Ланс").

Редакция Tuttosport отобрала ещё пятерых по "Wild card":

  • Арда Гюлер ("Реал");
  • Биляль Эль-Ханнус ("Генк");
  • Мартин Батурина ("Динамо" Загреб);
  • Жоау Невеш ("Бенфика");
  • Ламин Ямаль ("Барселона").

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В статье: Golden boy Джуд Беллингем Флориан Виртц Ламин Ямал Арда Гюлер
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Источник:
tuttosport.com

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