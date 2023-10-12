Ямаль, Беллингем, Виртц, Гюлер и ещё 21 футболист претендуют на Golden Boy от Tuttosport
В этот раз основное число претендентов отобрала аналитическая компания
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянское издание Tuttosport опубликовала претендентов на ежегодную награду лучшему молодому футболисту до 21 года Golden Boy. В этот раз основной список определяла аналитическая компания Football Benchmark.
Аналитики отобрали 20 кандидатов, а ещё пятерых отобрала редакция.
- Джуд Беллингем ("Реал"),
- Джамал Мусиала ("Бавария"),
- Хави Симонс ("РБ Лейпциг");
- Антониу Силва ("Бенфика");
- Алекс Бальде ("Барселона");
- Флориан Виртц ("Байер");
- Беньямин Шешко ("РБ Лейпциг");
- Джорджо Скальвини ("Аталанта");
- Расмус Хейлунд ("Манчестер Юнайтед");
- Ливай Колуилл ("Челси");
- Йохан Бакайоко ("ПСВ");
- Милош Керкез ("Борнмут");
- Артюр Вермерен ("Антверпен");
- Эван Фергюсон ("Брайтон");
- Люка Гурна-Дуат ("Ред Булл Зальцбург");
- Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ");
- Усман Диоманде ("Спортинг");
- Арнау Мартинес ("Жирона");
- Матис Тель ("Бавария");
- Анди Диуф ("Ланс").
Редакция Tuttosport отобрала ещё пятерых по "Wild card":
- Арда Гюлер ("Реал");
- Биляль Эль-Ханнус ("Генк");
- Мартин Батурина ("Динамо" Загреб);
- Жоау Невеш ("Бенфика");
- Ламин Ямаль ("Барселона").
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Источник:tuttosport.com
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