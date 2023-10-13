Эден Азар. Трагичный конец последнего футбольного гедониста

То, как Эден Азар ушёл из футбола – настоящая трагедия. В 32 года, тихо и почти бесславно. Весть об уходе одного из главных символов АПЛ 10-х затерялась и забылась в ленте новостей уже на следующий день. И это объяснимо – на самом деле Эден закончил с футболом давным-давно, в момент переезда в Мадрид. Просто тогда мы об этом не знали. Не знал даже мудрый Флорентино Перес, выбросивший 160 миллионов евро за, как оказалось, призрак некогда великого бельгийца.

Один из ярчайших талантов поколения уходит молча. Постом в Инстаграме, а не овациями многотысячного стадиона. Слезливые проводы Эдена на Олимпийском стадионе в Баку после победного финала ЛЕ-2019 оказались последними в его карьере. И это вполне логично, ведь его футбольный путь по-настоящему закончился как раз в "Челси". После были лишь брюзжание недовольных фанатов "Реала" и разочарование бельгийцев, недоумевающих по поводу безграничного доверия Роберто Мартинеса в отношении бывшего лидера.

Звезда Азара зажглась так стремительно и так ярко, что подобного финала не ожидал никто. Выходец из футбольной семьи (мама Карин и отец Тьерри в своё время были футболистами) дебютировал за "Лилль" Клода Пюэля в 16 лет, став самым молодым автором гола за "догов". Через год Эден уже будет блистать за клуб при Руди Гарсии и впервые наденет футболку национальной команды сборной Бельгии.

При Гарсии Азар быстро стал главной звездой "Лилля". Тренер будет защищать вингера от критики за недостаточный профессионализм (тревожный звоночек для несовершеннолетнего), а в ответ получит мощнейший импакт на поле. Эден два следующих сезона будет признаваться лучшим молодым игроком Лиги 1. В кампании 2010/11 Азар поможет клубу выиграть первый чемпионским титулом для "Лилля" за полвека впридачу в Кубку страны. В своём прощальном сезоне, как и спустя 7 лет в "Челси", бельгиец выдаст свой лучший футбол – 20+15 в Лиге 1 и заслуженное звание лучшего игрока чемпионата.

В крайне характерной манере Азар закроет свой французский этап карьеры. Накануне прощального матча против "Нанси" Эден знатно загуляет с одноклубниками ночью, а затем выйдет на поле и оформит свой первый хет-трик. Эта история проливает свет не только на далёкий от образцового профессионализм. Но и на его манеру игры: этот хет-трик останется один из всего трёх в его клубной карьере. Только в последней игре за "Лилль" он потянет одеяло на себя в погоне за индивидуальным признанием.

Азар всегда был индивидуалистом, но никогда – эгоистом. Свобода была ему необходима, чтобы играть в свой лучший футбол. Азар откровенно игнорировал все установки Маурицио Сарри и многих других своих тренеров. Но никогда не игнорировал партнёра, находящегося в лучшем положении. Жозе Моуриньо пытался разбудить его эго и жажду признания, требуя большего количества голов. Но даже великому манипулятору сеу Жозе это не удалось. Азар просто выходил на поле и получал удовольствие от игры. Он был слишком приятным парнем, чтобы стать истинным чемпионом.

Азар объявил о своём переходе в "Челси" легендарным твитом: "Я перехожу к победителям Лиги Чемпионов". Тот триумф стал Лебединой песней для Дидье Дрогба, Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри и Петра Чеха. Старая гвардия постепенно будет уходить на покой, ознаменуя закат великой эпохи. Наступит затяжной период застоя, в котороv "Челси" больше не будет грозной силой на европейской арене – разве что в Лиге Европы. И Эден станет своеобразным утешением для болельщиков "Челси" на эти долгие годы.

Азар сходу начнёт покорять АПЛ своим скользящим дриблингом. Магнитом стягивая на себя соперников, Эден будет оживлять даже самые мёртвые системы признанных футбольных некрофилов вроде Бенитеса и Моуриньо. Последнему Азар даже принесёт титул АПЛ в сезоне 2014/15 и ненадолго заставит Альбион уверовать во второе пришествие Жозе, сиянием своего индивидуального таланта затмив отсталость подхода португальца.

Через год у Моуриньо начнётся классический синдром третьего сезона, а Эден будет напоминать лишь собственную тень. Жозе вскоре уволят, а наш герой будет искать свой первый гол в кампании аж до апреля. Но даже в сложнейшем сезоне в карьере Азар скажет своё слово, в одиночку сотворив камбек против "Тоттенхэма", и тем самым отдав чемпионский титул в руки "Лестера".

АПЛ середины 10-х была славным местом. АПЛ постепенно утверждалась в статусе главной лиги мира, но Месси и Криштиану вместе со своими командами не давали транзиту власти произойти. Великие мастера прошлого САФ и Арсен Венгер оставили сцену, а их преемники Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп только начали своё строительство. Между ними влезла не только чемпионская сказка "Лестера", но и монументальная задница Азара, годами сохранявшая мяч и амбиции "Челси".

Футбол становился всё более системным, и места для самовыражения становилось всё меньше. Азар и сам был прекрасно об этом осведомлён, работая с тренерами итальянском школы. Взгляды на футбол у Конте и Сарри очень разнились, но их объединяла тяга к заскриптованным действиям футболистов. Новые тенденции погубили немало талантов. Коутиньо не нашлось места в клопповских 4-3-3, а его изумительные дальние удары, вытащившие не один важный матч, были признаны неэффективными согласно сухому показателю ожидаемых голов. И блеск ещё одного ярчайшего игрока того времени исчез.

Но Эден продолжил сиять, вопреки всем трендам. Конте подстроил под него тактику, возведя азаровские стеночки в ключевой механизм атаки наравне с его коронными скользящими проходами сквозь линии обороны. Пятерка оборонцев и стена Канте-Матич в центре поля обеспечила бельгийской десятке полную свободу, и поддержки Диего Косты и Виллиана с Педро хватило Азару для того, чтобы отхватить последний чемпионский титул в эру Гвардиолы, который вскоре монополизирует власть на островах.

Вскоре команды Пепа и Юргена станут недосягаемыми для "Челси", но даже в таких условиях Эден сумеет красиво уйти. Игнорируя все установки Маурицио Сарри, Азар выдаст свой лучший сезон в АПЛ (16+15), эффектно решит исход финала Лиги Европы против "Арсенала" и запомнится ещё несколькими гениальными сольными голами "Ливерпулю" и "Вест Хэму". А затем за сумасшедшие деньги уедет в Мадрид за год до окончания своего контракта, заняв сезон как пустующее место на левом фланге атаки после ухода Криштиану.

На бумаге этот союз был идеальным. Азар уехал в свой любимый клуб детства, где должен был играть под руководством своего идола Зинедина Зидана. В праймовом для вингера возрасте 28 лет – когда мастерство было отточено до абсолюта, а скорость и ловкость ещё оставались с ним. Эден всегда выглядел идеальным игроком для Ла Лиги благодаря своей технике и тонкому пониманию игры. Их потенциальный дуэт с Бензема заставлял трепетать в ожидании: Карим тогда стал становиться настоящей девяткой, наконец выйдя из тени Роналду, но при этом его искусство подыгрыша никуда не делось. Лучшего партнёра для Эдена и не придумаешь.

Но случилось, как случилось. Сбылось пророчество Жозе. Тысячи ударов по ногам, полученных за многие сезоны в АПЛ и Лиги 1, в конце концов отобрали у нас настоящего Эдена Азара. Тысяча первый удар от партнёра по сборной Тома Менье в 1/8 ЛЧ стал последним. После были бесконечные рецидивы, пластина в ноге и отсутствие намёка на былое величие. Тело Азара отказало ему, с его лица пропала неизменная улыбка. За 4 года в Мадриде Азар забьёт меньше голов, чем его команда выиграет трофеев, и он навсегда уйдёт. Но только не из памяти болельщиков "Челси" и ночных кошмаров Флорентино Переса.