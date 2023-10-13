  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны

Общие новости
(1 голосов)

Месут Озил поддержал Палестину

Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" опубликовал пост в соцсетях с мнением о происходящем.

"Молюсь за человечество. Молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети - с обеих сторон. Это так душераздирающе и печально.

Пожалуйста, остановите войну!❌❌❌❌❌" - написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.

Озил сопроводил свои слова эмоджи с флагом Палестины, а также выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хештегом #освободитеПалестину.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.

По теме
yellow-arrow
Винус Уильямс не сыграет на Australian Open - 2024
yellow-arrow
Эден Азар. Трагичный конец последнего футбольного гедониста
yellow-arrow
Защитник Шахтера сыграл в исторической игре. Грузия - Таиланд 8:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Месут Озил Израиль Палестина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
13.10.2023 в 15:11
То ж звільнюють Палестину від відрізувачів голів немовлятам. З'їздив би туди через Єгипет, взяв би до себе в Німеччину зо два десятки на утримання.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде