Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны

Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" опубликовал пост в соцсетях с мнением о происходящем.

"Молюсь за человечество. Молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети - с обеих сторон. Это так душераздирающе и печально.

Пожалуйста, остановите войну!❌❌❌❌❌" - написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.

Озил сопроводил свои слова эмоджи с флагом Палестины, а также выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хештегом #освободитеПалестину.