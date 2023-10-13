Месут Озил выложил пост с хештегом #освободитеПалестину и флагом страны
Месут Озил поддержал Палестину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "Реала" и "Арсенала" опубликовал пост в соцсетях с мнением о происходящем.
"Молюсь за человечество. Молюсь о мире. На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети - с обеих сторон. Это так душераздирающе и печально.
Пожалуйста, остановите войну!❌❌❌❌❌" - написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.
Озил сопроводил свои слова эмоджи с флагом Палестины, а также выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хештегом #освободитеПалестину.
7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, погибло более 1300 человек. Количество погибших палестинцев в результате ответных израильских ответных ударов по сектору Газа превысило 1500 человек.
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