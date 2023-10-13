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Англия в спарринге минимально обыграла Австралию. Следующий матч у команды Саутгейта – с Италией

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Уже официальный

Англия в спарринге минимально обыграла Австралию. Следующий матч у команды Саутгейта – с Италией

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

13 октября сборная Англии на "Уэмбли" обыграла национальную команду Австралии (1:0).

Менеджер "трех львов" Гарет Саутгейт неплохо проредил основной состав, дав игровое время Джонстону, Томори, Данку, Боуэну, Галлахеру, Грилишу, Уоткинсу, а также позволив дебютировать защитнику "Челси" Леви Колвиллу.

Единственный гол на 57-й минуте спарринга забил форвард "Астон Виллы" Олли Уоткинс, после чего Саутгейт сделал 6 замен. Гарет выпустил Рашфорда, Триппьера, Филлипса, Стоунза, Фодена и Нкетию.

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В статье: Австралия Англия Товарищеский матч спарринг
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