Англия в спарринге минимально обыграла Австралию. Следующий матч у команды Саутгейта – с Италией
Уже официальный
Getty Images / Global Images Ukraine
13 октября сборная Англии на "Уэмбли" обыграла национальную команду Австралии (1:0).
Менеджер "трех львов" Гарет Саутгейт неплохо проредил основной состав, дав игровое время Джонстону, Томори, Данку, Боуэну, Галлахеру, Грилишу, Уоткинсу, а также позволив дебютировать защитнику "Челси" Леви Колвиллу.
Единственный гол на 57-й минуте спарринга забил форвард "Астон Виллы" Олли Уоткинс, после чего Саутгейт сделал 6 замен. Гарет выпустил Рашфорда, Триппьера, Филлипса, Стоунза, Фодена и Нкетию.
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