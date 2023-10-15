Бензема: Молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей
Карим поддержал палестинцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.
Количество погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3 500 человек получили ранения. Количество погибших во время ударов по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.
Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.
"Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, которые не жалеют ни женщин, ни детей", - написал нападающий "Аль-Иттихада".
Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants.— Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023
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