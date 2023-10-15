Бензема: Молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, после атаки палестинского движения ХАМАС.

Количество погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3 500 человек получили ранения. Количество погибших во время ударов по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. В заложниках у ХАМАС находятся 155 человек.

Карим Бензема поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

"Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, которые не жалеют ни женщин, ни детей", - написал нападающий "Аль-Иттихада".