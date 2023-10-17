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Эрик Кантона: Выражение "Освободите Палестину" не говорит, что вы антисемит. Оно означает освобождение палестинцев от израильской оккупации

Общие новости
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Кантона поддержал Палестину

Эрик Кантона: Выражение "Освободите Палестину" не говорит, что вы антисемит. Оно означает освобождение палестинцев от израильской оккупации

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эрик Кантона поддержал Палестину в конфликте с Израилем.

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции выложил на своей странице в соцсети изображение, которое публикуют люди, поддерживающие Палестину.

"Защита прав палестинцев не означает, что вы поддерживаете ХАМАС. Выражение "Освободите Палестину" не означает, что вы антисемит или хотите, чтобы все евреи исчезли.

"Освободите Палестину" означает освобождение палестинцев от израильской оккупации, которая вот уже 75 лет лишает их основных прав человека.

"Освободите Палестину" означает прекращение тюремного заключения 2,3 млн человек. Палестинцы находятся в самой большой в мире тюрьме под открытым небом, половина из них - дети.

"Освободить Палестину" означает покончить с апартеидом, навязанным израильским правительством. "Освободить Палестину" означает предоставить палестинцам контроль над базовой инфраструктурой на их земле", - говорится в публикации француза.

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В статье: Израиль Эрик Кантона Палестина
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ericcantona

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