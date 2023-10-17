Отыгрались на Петракове. Северная Македония в товарищеском матче обыграла Армению

Сборная Северной Македонии, которая является соперником сборной Украины по отбору Евро-2024 , провела товарищеский матч со сборной Армении, которой руководит экс-коуч нашей команды Александр Петраков.

Матч прошел в Северной Македонии и завершился победой домашней команды.

Македонцы открыли счет в первом тайме, а после перерыва добавили еще два гола. Армения забила гол престижа уже на 90+4 минуте. 3:1, неудачный товарняк для Петракова.

Напомним, что Армения еще сохраняет теоретические шансы на второе место в своей отборочной группе Евро-2024, впрочем, как и Северная Македония в своей.

Северная Македония – Армения 3:1

Голы: Трайковски (43), Ристовски (59), Дачи (88) – Сперцян (90+4)

Видеообзор матча: