Отыгрались на Петракове. Северная Македония в товарищеском матче обыграла Армению
У армян в этом матче явно не пошло
Фото: ffa.am
Сборная Северной Македонии, которая является соперником сборной Украины по отбору
Матч прошел в Северной Македонии и завершился победой домашней команды.
Македонцы открыли счет в первом тайме, а после перерыва добавили еще два гола. Армения забила гол престижа уже на 90+4 минуте. 3:1, неудачный товарняк для Петракова.
Напомним, что Армения еще сохраняет теоретические шансы на второе место в своей отборочной группе Евро-2024, впрочем, как и Северная Македония в своей.
Северная Македония – Армения 3:1
Голы: Трайковски (43), Ристовски (59), Дачи (88) – Сперцян (90+4)
Видеообзор матча:
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