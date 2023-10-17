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Отыгрались на Петракове. Северная Македония в товарищеском матче обыграла Армению

Общие новости
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У армян в этом матче явно не пошло

Отыгрались на Петракове. Северная Македония в товарищеском матче обыграла Армению

Фото: ffa.am

Новина українською

Сборная Северной Македонии, которая является соперником сборной Украины по отбору Евро-2024, провела товарищеский матч со сборной Армении, которой руководит экс-коуч нашей команды Александр Петраков.

Матч прошел в Северной Македонии и завершился победой домашней команды.

Македонцы открыли счет в первом тайме, а после перерыва добавили еще два гола. Армения забила гол престижа уже на 90+4 минуте. 3:1, неудачный товарняк для Петракова.

Напомним, что Армения еще сохраняет теоретические шансы на второе место в своей отборочной группе Евро-2024, впрочем, как и Северная Македония в своей.

Северная Македония – Армения 3:1

Голы: Трайковски (43), Ристовски (59), Дачи (88) – Сперцян (90+4)

Видеообзор матча:

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В статье: Армения Северная Македония
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Комментарии (1)
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Lithium (Київ)
17.10.2023 в 18:48
"Матч пройшов у Північній Македонії та завершився перемогою нашої команди". Цей ресурс пробиває дно щодня. І чому наша країна в дупі? Відповідь: бо ніхто в цій країні працювати не хоче.
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