Балотелли об Ибрагимовиче: Фото с кубком ЛЧ я хотел сказать, что участвовал в важных матчах, а Златан пропадал в некоторых из них
Марио ответил Златану
Inter
Марио Балотелли дал ответ Златану Ибрагимовичу, который критиковал его.
"Странно, что Златан публично набросился на меня без какой-либо причины. Мне все равно, нравится ли ему Леау больше, чем я, это был глупый комментарий.
Выложив картинку с кубком Лиги чемпионов, я просто хотел сказать, что участвовал в важных матчах, а он, возможно, пропадал в некоторых из них.
Я абсолютно точно чувствую, что этот трофей мой. Я не думал, что в этом есть какие-то сомнения, до этого дня. Когда клуб выигрывает ЛЧ, невозможно не отдать должное всем членам команды. Матерацци, скажем, мало играл в ЛЧ в сезоне-2009/10, но нельзя сказать, что он не победитель турнира.
Я совершил несколько ошибок, мог иначе распорядиться своим талантом. Да, Ибрагимович действительно всегда говорил мне, что я могу добиться большего, но в остальном он ошибается. Возможно, я мог выиграть "Золотой мяч", это точно.
Я как личность всегда был сильнее Ибрагимовича, вот почему он не создавал мне особых проблем. Однако его присутствие шло мне на пользу. Старшим братом для меня скорее был Матерацци, чем Златан.
Я бы сказал, что уход Златана помог "Интеру" выиграть ЛЧ. Милито был как царь Мидас, превращал в золото все, к чему прикасался, а Это'О всегда вносил решающий вклад. К тому же я отлично сработался со Снейдером", - сказал форвард "Адана Демирспор" в интервью TV Play.
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