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Индонезия поддерживает заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году

Общие новости
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Индонезия отказывается от подачи заявки на 2034 год

Индонезия поддерживает заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году

getty images

UA-Футбол
Новина українською

Федерация футбола Индонезии (PSSI) поддержит заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года, что станет ударом по возможной совместной заявке с Австралией.

Всего неделю назад президент PSSI Эрик Тохир заявил, что они ведут переговоры с австралийскими официальными лицами по поводу предложения, которое также могло бы включать Малайзию и Сингапур в качестве соорганизаторов.

В среду они изменили свое мнение, не дождавшись установленного ФИФА крайнего срока - 31 октября.

"Индонезия поддерживает заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года", - говорится в заявлении Тохира.

"Индонезия продолжает готовиться к подаче заявки на проведение чемпионата мира по футболу после 2034 года, а также других соревнований ФИФА".

Австралийский футбольный союз ранее заявлял, что изучает возможность подачи заявки на проведение турнира. Однако фаворитом является богатая нефтью Саудовская Аравия, а 2034 год отведен для конфедераций Азии и Океании.

На прошлой неделе всемирный руководящий орган ФИФА ускорил проведение конкурса, подтвердив, что Кубок мира 2030 года будет беспрецедентным турниром с участием шести стран и трех континентов.

Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Парагвай и Уругвай будут принимать матчи в 2030 году. Таким образом, Европа, Африка и Южная Америка были исключены из числа претендентов на проведение турнира в 2034 году.

На прошлой неделе Саудовская Аравия официально оформила свою заявку, и пока ни одна другая страна официально не присоединилась к гонке.

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Источник:
au.sports

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