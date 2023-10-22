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Криштиану Роналду: Поиграю в этом и следующем сезонах, а потом посмотрю на свое тело и подумаю

Общие новости
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Криштиану планирует играть, как минимум, до 40 лет

Криштиану Роналду: Поиграю в этом и следующем сезонах, а потом посмотрю на свое тело и подумаю

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Криштиану Роналду заявил о желании и в дальнейшем выступать за "Аль-Наср".

Напомним, во вчерашнем матче с "Дамаком" (2:1) 38-летний португалец отметился голом со штрафного.

"Болельщики делают меня счастливым, и я отвечаю взаимностью. Продолжу играть в этом сезоне и в следующем, затем посмотрю на свое тело и подумаю, смогу ли продолжать или нет. Тяжелая работа - то, что привело меня на вершину.

Без моей команды ничего бы этого не произошло. Это была тяжелая игра, особенно после перерыва на матчи сборных и выездов. Я очень рад быть в Саудовской Аравии и очень благодарен, что в свои 38 лет я все еще помогаю своей команде", - сказал форвард "Аль-Насра".

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Аль-Наср
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Источник:
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