Роналду забил 40+ голов за год в 12-й раз и догнал Месси по этому показателю

Криштиану Роналду в 12-й раз забил за календарный год как минимум 40 мячей.

Форвард сборной Португалии оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024. Теперь у него 40 мячей за национальную команду и "Аль-Наср" в 2023-м.

В течение карьеры Роналду 12 раз добирался до этой отметки. Он догнал Лионеля Месси по этому показателю.

???? Cristiano Ronaldo has now scored 4⃣0⃣+ goals in 12 different calendar years! pic.twitter.com/XgDUw8Tg1I