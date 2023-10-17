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Роналду забил 40+ голов за год в 12-й раз и догнал Месси по этому показателю
Криштиану в прекрасной форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду в 12-й раз забил за календарный год как минимум 40 мячей.
Форвард сборной Португалии оформил дубль в игре с Боснией и Герцеговиной (5:0) в квалификации Евро-2024. Теперь у него 40 мячей за национальную команду и "Аль-Наср" в 2023-м.
В течение карьеры Роналду 12 раз добирался до этой отметки. Он догнал Лионеля Месси по этому показателю.
???? Cristiano Ronaldo has now scored 4⃣0⃣+ goals in 12 different calendar years! pic.twitter.com/XgDUw8Tg1I— MessivsRonaldo.app (@mvsrapp) October 16, 2023
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