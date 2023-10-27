Золотой мяч снова выиграет Месси, - Романо

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своем Х (прим. – ранее Twitter), что обладателем Золотого мяча 2023 года снова станет аргентинец Лионель Месси.

"Поймите, что все признаки должны быть подтверждены, но окончательным победителем снова станет Месси", - написал Романо у Х.

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Напомним, что звездный нападающий уже имеет рекордные 7 Золотых мячей от France Football.

Церемония награждения состоится 30 октября в Париже.