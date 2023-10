Золотой мяч снова выиграет Месси, - Романо

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил в своем Х (прим. – ранее Twitter), что обладателем Золотого мяча 2023 года снова станет аргентинец Лионель Месси.

"Поймите, что все признаки должны быть подтверждены, но окончательным победителем снова станет Месси", - написал Романо у Х.

Напомним, что звездный нападающий уже имеет рекордные 7 Золотых мячей от France Football.

Церемония награждения состоится 30 октября в Париже.

????✨ Leo Messi, expected to win the Ballon d’Or 2023.



Understand all the indications are set to be confirmed but Messi will be the final winner once again.



Official decision to be unveiled Monday night in Paris.



???????? It will be Messi’s historical 8th Ballon d’Or. pic.twitter.com/v8FWZQdeaR