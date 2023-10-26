Христо Стоичков: Месси - легенда. Он заслужил этот Золотой мяч
Стоичков поделился мыслями о Месси
Христо Стоичков считает, что Лионель Месси заслужил "Золотой мяч".
"Я не выиграл "Золотой мяч", я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал.
Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот "Золотой мяч", - сказал экс-игрок "Барселоны".
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ondacero
Популярное сейчас
- Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.10.2023
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- Реал, Бавария и Арсенал победили в ЛЧ, Шахтер назначил нового тренера. Главные новости за 24 октября
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
Новости по теме
- 18:38 Зарубежные Левандовский – лучший игрок года по версии Tuttosport второй раз подряд
- 12:55 Зарубежные Переговорщик: привел на Камп Ноу Марадону, Стоичкова и Ромарио. А еще он участвовал в подписании Месси
- 18:20 Зарубежные Стоичков: Месси закончит карьеру в Барселоне, но всегда есть какое-то "но"
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн