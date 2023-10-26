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Христо Стоичков: Месси - легенда. Он заслужил этот Золотой мяч

Общие новости
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Стоичков поделился мыслями о Месси

Христо Стоичков: Месси - легенда. Он заслужил этот Золотой мяч

UA-Футбол
Новина українською

Христо Стоичков считает, что Лионель Месси заслужил "Золотой мяч".

"Я не выиграл "Золотой мяч", я выиграл лишь его часть, потому что без передач на меня, без Кумана в обороне, без Витора Байи я бы ничего не сделал.

Месси до травмы выиграл восемь матчей подряд, вы не представляете, какое влияние он оказал в МЛС. Он легенда и заслужил этот "Золотой мяч", - сказал экс-игрок "Барселоны".

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В статье: Лионель Месси Христо Стоичков
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Источник:
ondacero

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