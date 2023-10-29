Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды

Золотой мяч – самая престижная индивидуальная футбольная награда. Она была учреждена в 1956 году. Церемония по вручению 67-го Золотого мяча состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.

На награду претендуют 30 претендентов, главными фаворитами считаются Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

В случае победы Месси может получить свой восьмой Золотой мяч.

Церемония начнется в 18:00 по киевскому времени.