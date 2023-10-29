Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды
30.10.2023 года. Золотой мяч текстовая онлайн трансляция
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Золотой мяч – самая престижная индивидуальная футбольная награда. Она была учреждена в 1956 году. Церемония по вручению 67-го Золотого мяча состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.
На награду претендуют 30 претендентов, главными фаворитами считаются Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
В случае победы Месси может получить свой восьмой Золотой мяч.
Церемония начнется в 18:00 по киевскому времени.
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