Джесси Лингард покинул расположение Аль-Иттифака
Клуб не смог заявить игрока на сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский полузащитник Джесси Лингард завершил свое пребывание в саудовском "Аль-Иттифаке". Об этом сообщает Daily Star. С командой он тренировался, поддерживал форму.
У "Аль-Иттифака" нет места, чтобы заявить игрока. Клубам из Саудовской Аравии разрешено иметь в своем составе не более восьми иностранных игроков. В настоящее время в команде Стивена Джеррарда десять иностранцев. Также отмечается, что требования Лингарда были слишком высоки.
В составе "Аль-Иттифака" уже выступают Демарай Грей, Джордан Хендерсон, а также шотландская звезда Джек Хендри.
Прошлый сезон Лингард провел за "Ноттингем Форест" и отыграл 20 матчей во всех турнирах (17 - АПЛ и 3 - в Кубке английской лиги).
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