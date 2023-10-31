Джесси Лингард покинул расположение Аль-Иттифака

Английский полузащитник Джесси Лингард завершил свое пребывание в саудовском "Аль-Иттифаке". Об этом сообщает Daily Star. С командой он тренировался, поддерживал форму.

У "Аль-Иттифака" нет места, чтобы заявить игрока. Клубам из Саудовской Аравии разрешено иметь в своем составе не более восьми иностранных игроков. В настоящее время в команде Стивена Джеррарда десять иностранцев. Также отмечается, что требования Лингарда были слишком высоки.

В составе "Аль-Иттифака" уже выступают Демарай Грей, Джордан Хендерсон, а также шотландская звезда Джек Хендри.

Прошлый сезон Лингард провел за "Ноттингем Форест" и отыграл 20 матчей во всех турнирах (17 - АПЛ и 3 - в Кубке английской лиги).