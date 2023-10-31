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Лотар Маттеус о Золотом мяче Месси: Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо

Общие новости
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Маттеус считает, что Золотой мяч должен был выиграть Холанд

Лотар Маттеус о Золотом мяче Месси: Это фарс, хоть я и фанат Лионеля, он победил несправедливо

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Лионель Месси стал обладателем приза в 8-й раз. Церемония вручения состоялась в Париже в театре "Шатле".

Эрлинг Холанд занял в голосовании 2-е место. Норвежец выиграл трофей Герда Мюллера как лучший бомбардир сезона-2022/23.

Лотар Маттеус считает, что "Золотой мяч" должен был выиграть Эрлинг Холанд.

"Весь прошлый год Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.

Я считаю, что Холанд - лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл важные трофеи с "Манчестер Сити" и побил рекорды по забитым голам. Как по мне, никто не обошел Холанда. Это голосование - фарс, хоть я и фанат Месси", - сказал бывший игрок сборной Германии.

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В статье: Лионель Месси Лотар Маттеус Золотой мяч Эрлинг Холанд
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Источник:
sport.sky

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