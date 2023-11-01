Лионель Месси: Думаю, это мой последний Золотой мяч
Легендарный игрок - о своей очередной награде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда сборной Аргентины Лионель Месси рассказал для L'Équipe, что выиграть Золотой мяч никогда не было для него приоритетом, он не скрывает, что очень счастлив, победив 8 раз.
«Прошло много времени с тех пор, как я перестал думать о Золотом мяче. Я думаю, что это мой последний Золотой мяч. И я счастлив, что добился всего, что я достиг, и что я единственный игрок с восемью Золотыми мячами. И все это. »
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Второе место по количеству получения приза занимает Криштиану Роналду. Он имеет пять таких наград.
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Источник:L'Équipe
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Комментарии (5)
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magnum power (БОМЖ)
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oda1979 (Запорожье)
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romajan (Киев)
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okolegko (Київ)
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Spokoyno (Київ)
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