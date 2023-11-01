Лионель Месси: Думаю, это мой последний Золотой мяч

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси рассказал для L'Équipe, что выиграть Золотой мяч никогда не было для него приоритетом, он не скрывает, что очень счастлив, победив 8 раз.

«Прошло много времени с тех пор, как я перестал думать о Золотом мяче. Я думаю, что это мой последний Золотой мяч. И я счастлив, что добился всего, что я достиг, и что я единственный игрок с восемью Золотыми мячами. И все это. »

Второе место по количеству получения приза занимает Криштиану Роналду. Он имеет пять таких наград.