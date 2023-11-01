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Лионель Месси: Думаю, это мой последний Золотой мяч

Общие новости
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(1 голосов)

Легендарный игрок - о своей очередной награде

Лионель Месси: Думаю, это мой последний Золотой мяч

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси рассказал для L'Équipe, что выиграть Золотой мяч никогда не было для него приоритетом, он не скрывает, что очень счастлив, победив 8 раз.

«Прошло много времени с тех пор, как я перестал думать о Золотом мяче. Я думаю, что это мой последний Золотой мяч. И я счастлив, что добился всего, что я достиг, и что я единственный игрок с восемью Золотыми мячами. И все это. »

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Второе место по количеству получения приза занимает Криштиану Роналду. Он имеет пять таких наград.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч
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Источник:
L'Équipe

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Комментарии (5)
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magnum power (БОМЖ)
01.11.2023 в 16:44
за всієї поваги, вже два були зайвими.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
01.11.2023 в 16:43
Да ладно. Походишь пару лет по полю, еще дадут. А лучше проси сразу три мячика. Шоб не тратиться на шоу.
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+1
-1
romajan (Киев)
01.11.2023 в 16:20
Це орден за заслуги 'перед отєчеством'
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+2
0
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okolegko (Київ)
01.11.2023 в 16:16
Ну нарешті... Морська дав дозвіл не давати йому ЗМ. Не пройшло й 5 років
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+2
-1
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Spokoyno (Київ)
01.11.2023 в 16:07
Ну так... ЗМ виграють ті хто грає у Європі... І нема сумніву, що це може змінитися у найближчі роки. Та і вік бере своє, і у самого Мессі найкращі часи на превеликий жаль вже позаду.
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0
-1

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