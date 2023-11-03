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"Все получилось". Неймар перенес операцию и опубликовал фото с больницы

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Ожидаемое время восстановления бразильца - 10 месяцев

"Все получилось". Неймар перенес операцию и опубликовал фото с больницы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар успешно перенес операцию на левом колене. Об этом игрок сообщил в своем Instagram.

"Всё получилось. Спасибо за все сообщения. Теперь сосредоточусь на восстановлении", - написал 31-летний бразилец, прикрепив фото с больницы.

Хирургическое вмешательство прошло 2 ноября в Белу-Оризонте.

Напомним, Неймар получил повреждение крестообразной связки в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Ранее сообщалось, что восстановление форварда займет примерно десять месяцев. Есть высокая вероятность того, что бразилец больше не сыграет в этом сезоне.

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