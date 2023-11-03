Яя Туре трудоустроился в Саудовской Аравии - будет помогать Манчини

Экс-игрок донецкого "Металлурга" и бывший помощник главного тренера "Олимпика" Яя Туре трудоустроился в Саудовской Аравии. Там он будет ассистентом Роберто Манчини в национальной сборной страны.

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До недавнего времени 40-летний ивуариец работал на аналогичной должности в бельгийском "Стандарде", но сразу согласился покинуть клуб для работы с Манчини.

В целомтренерский опыт Яя Туре ограничивается лишь работой ассистентом в "Олимпике" (февраль-май 2021 года) и "Ахмате". Еще после завершения футбольной карьеры он в течение сезона 2022/23 возглавлял молодежную команду лондонского "Тоттенхэма".