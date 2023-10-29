РоМо. Ромелу Лукаку и Жозе Моуриньо борются за свой статус в Роме и в футболе в целом

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо сегодня дисквалифицирован. Тем не менее, болельщики "Интера" на "Джузеппе Меацца" дадут ему почувствовать свою любовь. Они до сих пор обожают своего бывшего тренера. А вот своего бывшего лидера атаки Ромелу Лукаку ненавидят. Ультрас "нерадзурри" обещают, что он "почувствует нашу ненависть".

Защитник "Ромы"

Рим - специфический город. Столица, но экономически, да и ментально чувствует себя провинцией по сравнению с богатым севером. Географически в центре страны, но ментально ближе к югу, к Неаполю, чем к Флоренции. Римляне жалуются, что над их акцентом и диалектом смеются на севере, что считают их глупыми. Об этом говорил даже Франческо Тотти.

Наиболее популярный клуб столицы также специфичен. Не найдя главного спонсора, поместил на футболки знаменитую аббревиатуру времен Древнего Рима - SPQR - "Сенат и Народ Рима". За неё действительно болеет и народ, малоимущие слои населения, и верхушка - политики, бизнесмены, а особенно - журналисты, писатели, актёры, режиссёры. Даже иностранные, как Уилл Смит.

Среди её ультрас есть и жёсткие правые по политическим предпочтениям, и жёсткие левые.

Как понравиться болельщикам "Ромы"? Они обычно не рассчитывают на результат. Даже считают свою команду жутко невезучей, у которой на роду написано страдать. Для них нужно играть красиво, выкладываться на полную, быть абсолютно преданным клубу. Ну и ворчать о произволе севера, судейства, Федерации, о сговоре против клуба.

Они не любят двух лучших тренеров команды за последние 35 лет. Фабио Капелло принёс Скудетто, но был слишком угрюм, ссорился с фанами, ограничивал талантливых атакёров. А затем ещё и ушёл в ненавистный "Ювентус". же построил красивую игру, выигрывал Кубки и Суперкубки, но совершил страшный грех - притеснял Тотти и в итоге завершил его карьеру.

Они любят , Зденека Земана, не выигравших с командой совершенно ничего, зато игравших ярко, авантюрно и обвинявших во всем "Ювентус", судей, Федерацию и т.д.

Моуриньо не играет в красивый футбол. Зато постоянно объясняется в любви к болельщикам, к клубу, говорит о преданности, о сердце, особых ощущениях в "Роме". А также атакует соперников, судей, Федерацию, создаёт осадный менталитет, ощущение "все против нас". Да ещё и принёс клубу первый трофей с 2008-го года и второй Еврокубковый в истории - Лигу Конференций, а уже через год - финал Лиги Европы.

В предыдущем сезоне он обещал подать в суд на арбитра. Указывая, что рефери из Турина, а "Роме" играть против "Ювентуса" в следующем туре. Другого назвал "худшим в своей карьере". При этом признав, что тот не повлиял на результат. "Я никогда не видел такого высокомерного поведения от судьи. Он хотел стать главной звездой матча".

Он даже заявил, что ходит на некоторые матчи с микрофоном и записывает разговоры с арбитрами, чтобы защитить себя.

Он был дисквалифицирован на четыре матча за крики арбитру на стоянке после финала Лиги Европы против "Севильи" "позор, скандал" с применением нецензурной лексики. В послематчевом интервью называл арбитра "испанцем". И до сих пор заявляет: "Мы не проиграли тот финал".

Удален он был и в предыдущем туре лиги за жесты в адрес тренерского штаба соперников, имитирующие плач. А затем обвинял тот штаб в попытках создать "шоу" на скамье запасных. Моуриньо обвиняет кого-то другого в создании шоу.

И болельщики "Ромы" все это обожают. Они видят искреннего, страстного тренера и человека, делающего все от сердца и для "Ромы". Человека, по-настоящему болеющего за "Рому" и всеми силами пытающегося защитить её от несправедливости, от притеснений. Потому поддержка Моура высока, даже несмотря на два шестых места в лиге и нынешнее восьмое.

"Рома" не в Лиге Чемпионов уже пять лет, сменила владельца за это время, испытывает серьёзные финансовые трудности. За последние два сезона вместе она потратила на покупки лишь 9.5 миллионов евро. Также до прихода Моуриньо играла плохо, прежде всего проигрывая почти все Топ-матчи.

Именно потому болельщики настолько любят Моура. Они чувствуют, что вернул команде ощущение собственного достоинства, что заставил её бороться и играть с грандами на равных. Потому и уже 36 раз подряд выкупили все билеты на домашние матчи команды, потому в сезоне 2022/23 посещаемость "Олимпико" в лиге была наивысшей с сезона последнего Скудетто - 2000/01.

Кроме того, после прихода Жозе успел дать дебют в первой команде десяти воспитанникам клуба. Как минимум на три больше, чем любой другой клуб Серии А за это время. К тому же, в нынешнем сезоне команда ещё и много забивает. Вторая в лиге по забитым с 20-ю в девяти турах.

Его можно оправдать эпидемией травм, которая бушует ещё со времен Паулу Фонсеки. Уже в нынешнем сезоне нередко на скамье запасных не было ни одного взрослого центрального защитника, ни одного опорника, лишь один атакер. Главные технари команды Паулo Дибала и Лоренцо Пеллегрини, как и лидер обороны Крис Смоллинг, пропускают очень много.

"Если бы эти игроки не имели проблем с травмами, вы бы их видели не здесь, а в стартовом составе Топ-клубов. Они оказались здесь именно из-за их проблем с травмами. И других игроков такого уровня мы не можем себе позволить. Я не помню, когда в последний раз мы были без травм, когда собрали всех лидеров вместе", - говорит Моур.

Борьба за клуб против произвола, любовь к нему, честность, страсть, молодёжь и наконец-то атака - такое в "Роме" всегда обожали.

Уже надоел

И все же многим Моуриньо уже начал надоедать. Его постоянные ссоры и жалобы кажутся прикрытием недостатка тренерского мастерства. Разговоры об "антимоуриньевском движении", о том, что его наказывают за то, за что других - нет, уже выглядят просто отмазками.

Его "Рома" несбалансированна, часто ошибается в обороне. Пропустила 11 мячей в первых шести турах. Моур сам говорит об ощущении, будто каждый удар по его воротам стает голом. Она не способна перекрывать соперника и владеть инициативой даже против середняков Серии А дома, даже в численном большинстве более тайма.

Она выезжает на скорости без мысли, стандартных положениях и индивидуальных действиях. Да и не очень-то выезжает в лиге. Впервые в истории начала групповой турнир Еврокубка с трех побед, но там "Славия", "Серветт" и "Шериф". А в Серии А в шести первых турах набрала лишь пять очков и оформила свое худшее начало сезона с 1994-го года и худшее начало в карьере Моуриньо.

Сразу начали напоминать о его "Синдроме Третьего Сезона". О провалах в таком в "Реале", второй каденции в "Челси", "Манчестер Юнайтед".

На вопрос о худшем начале португалец отвечает: "Зато "Рома" впервые в истории была в двух финалах Еврокубков подряд". Возмущается, что "летом все впадали в панику из-за того, что я могу уехать в Саудовскую Аравию, а теперь я вдруг стал проблемой "Ромы". Говорит, что некорректно спрашивать перед матчем, поддерживают ли его болельщики.

Дома болельщики, атмосфера ещё вывозят. Но в гостях, где проявляется настоящая, чистая сила команды, одержаны лишь две победы в последних 13-ти матчах лиги.

После 1:4 от новичка лиги "Дженоа" в Генуе ультрас "Ромы" скандировали игрокам: "Мы хотим уважения", "Хватит!", "Покажите, что у вас есть тестикулы". С тех пор команда одержала пять побед подряд с разницей мячей 13:1. В том числе три в лиге. Даже 4:1 в гостях. Но против скромных команд.

Сегодня проверка "Интером" в Милане. Проверка такая мощная, что некоторые СМИ предполагали, что Моуриньо умышленно создал свое удаление в предыдущем туре, чтобы не быть на "Меацца". Думающих так он назвал идиотами, причём трижды. И здесь он прав. Но уже появление таких предположений...

Новый дом Лукаку

Один мощный козырь у Моура все же есть. Лукаку пришёл 31-го августа и, похоже, без него провальное начало команды в лиге лишь продолжалось бы. Уж точно без него "Рома" не была бы сейчас второй в лиге по забитым. Он забил восемь в девяти последних матчах во всех турнирах, установил лучшее начало каденции бомбардира в "Роме" в лиге после Габриэля Батистуты в 2000-ом году.

Он выглядит очень голодным, настроенным и по уровню напоминающим свои лучшие годы в "Интере".

Он потерял свой дом. Потерял "Интер", которому столько раз признавался в любви. По своей вине. Уже в марте он вёл переговоры с "Ювентусом" и уже через два дня после проигранного финала Лиги Чемпионов договорился с "Юве". Потому внезапно перестал отвечать на звонки функционеров "нерадзурри", хотя те яростно вели переговоры о его выкупе из "Челси".

В итоге сделка с "Ювентусом" также провалилась, поскольку тот мог покупать лишь после продаж, а никого не продал. И бельгиец остался у разбитого корыта. Причем легенда "Интера" Джузеппе Бергоми сообщает, что миланский клуб был готов простить его и возобновить переговоры. Воспротивились игроки, видевшие в нем предателя.

Лаутаро Мартинес, его друг и партнер по ЛуЛа, заявил прессе: "Я также пытался звонить ему в те хаотичные дни, но он ни разу не ответил ни мне, ни другим игрокам. После стольких лет вместе, после всего, что мы прошли вместе, я был страшно разочарован, зол. Мне было больно. Я не ожидал такого поведения от него".

Сегодня ультрас "Интера" собирались раздать 30 тысяч свистков для постоянного свиста в его адрес. Власти запретили, но фаны собираются воспользоваться приложением на телефоне со свистками.

Хотя бы в "Роме" он нашёл любящую атмосферу, отлично знающего его тренера. Нашёл спокойствие. И место в стартовом составе, чего даже близко не было в "Интере" в предыдущем сезоне. В принципе, говорят, что он и хотел уйти из "нерадзурри" в "Ювентус", поскольку там ему обещали место лидера атаки.

"Вы обвиняете меня во многом, но даже я не способен испортить бомбардирский талант Лукаку", - иронизирует Моуриньо. "Ромелу должен быть счастлив, чувствовать любовь и востребованность. Он приехал к нам и сразу понял, насколько нам нужен". Жозе также объясняет, что из-за потерь Дибалы и Пеллегрини и низкой скорости игры его команды бельгиец стает для неё особенно важным.

Спортивный директор Тьягу Пинту говорит о нем как о "лидере с золотым сердцем". И такие слова Ромелу всегда были очень нужны.

Сегодня против "Интера" он попытается утвердиться в статусе лидера "Ромы" и любимца её болельщиков. А также утвердить своего тренера на посту и в статусе, который активно подвергают сомнению. Доказать, что и он сам, и его наставник ещё вовсе не сошли со сцены, а наоборот - способны на свершения. Обоим успех на "Меацца" очень нужен.