Первый Карлетто, как отец Гвардиоле. Карло Маццоне ничего не выиграл, кроме всеобщей любви

На обвинения в катеначчо, в сугубо защитной унылой игре итальянский футбол всегда отвечал яркими игроками, фантазистами. Джанни Ривера, Марио Корсо, Джузеппе Джаннини, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Джанфранко Дзола, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Лоренцо Инсинье. И яркими тренерами. Зденек Земан, Джованни Галеоне, Карло Маццоне, Джампьеро Вентура, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри, Лучано Спаллетти.

Проблема в том, что последние - концептуальные тренеры, методисты атакующего футбола, либо просто яркие мотиваторы - всегда проигрывали оборонительным циничным Фабио Капелло, Марчелло Липпи, Джованни Трапаттони, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри. Сарри и Спаллетти лишь в последние годы кое-что выиграли. А некоторые яркие тренеры так и остались без трофеев. Но остались в памяти и в истории кальчо.

Отец виртуозов

Маццоне тренировал 38 лет. Его 792 матча в Серии А - рекорд. В том числе в "Роме", "Наполи", "Фиорентине". Но выиграл разве что Англо-Итальянский Кубок и низшие дивизионы. В Топ-3 Высшего завершил сезон лишь однажды. Коренной римлянин, воспитанник и ярый болельщик "Ромы", даже с командой своей мечты за три года он не достиг ничего. Впрочем, сумел достичь многого с игроками, с людьми. Особенно с яркими.

При нем свой первый полный сезон за "Рому" провел Франческо Тотти. При нем в лидера "Фиорентины" вырос ее будущая легенда Джанкарло Антониони. Он в "Брешии" впервые передвинул атакера Андреа Пирло в опорную зону. И там же дирижировал лебединой песней Роберто Баджо, выдавшего памятные последние сезоны карьеры.

"Божественный хвостик" называл его одним из лучших тренеров в своей карьере, а также проще и одновременно почетнее - "другом, помогающим мне выигрывать матчи". И даже внес в свой контракт пункт, согласно которому имеет право немедленно покинуть "Брешию", если Маццоне уволят.

При этом Карлетто (именно так его называли ещё ранее, чем Анчелотти) не боялся и ссориться с виртуозами и лидерами команды. Первое, что сделал после прихода в "Рому" - позвал Джаннини, капитана команды и ее беспрекословного лидера, уволившего не одного тренера, в офис и хорошенько наорал на него. От Тотти требовал отказаться от любимого мопеда, а также не покупать фешенебельный Мерседес.

Он не был каким-то особенным тактиком, стратегом. Много раз в карьере менял тактические схемы. Говорил, что любит и технику голландского футбола, и мощь английского. Он вообще не относился к футболу и самому себе слишком серьезно. Он больше зажигал на интервью и пресс-конференциях, а также перед игроками, чем на тренировках, чем в тактическом классе.

"У меня нет постоянной тактической схемы. Как бы вы назвали шеф-повара, который умеет готовить лишь одно блюдо? Какой толк спрашивать, оборонительный я или атакующий тренер, голландский или итальянский? Все эти ярлыки - чепуха. Я умею готовить все, и обычно из простых ингредиентов. А лучше всего я умею одно - выжимать из любого игрока максимум. Технически, тактически, физически и в плане характера".

Сердитый отец всех

Маццоне не любил тренировки. Часто даже не являлся на них в начале недели. Или смотрел с трибуны молча. Но с пятницы, как говорил, являлся "мой злобный брат". Он преображался, появлялась искра в глазах, появлялись бешеный энтузиазм, голод, ураганная энергия, даже злость. "Будто он на грани нервного срыва", - писал журналист Эмануэле Аттуро.

С ростом 190 сантиметров, с лысиной уже с молодых лет, с внешним видом и поведением бешеного сердитого папаши или дяди, почти всегда в спортивном костюме на фоне одетых с иголочки других итальянских тренеров, он был своим для игроков. Ясным, понятным, прямым, честным до последнего миллиметра. И потому любимым.

- "Сколько матчей ты отыграл в Серии А? - 350. - А сколько голов забил? - Четыре. - Так какого черта ты прешся в атаку? Сиди в обороне", - орал он во время матча защитнику Амедео Карбони.

А легендарным, одним из наиболее памятных в истории кальчо, стал эпизод в региональном дерби "Брешия" - "Аталанта". Болельщики соперника постоянно оскорбляли его. Потому после позднего гола, спасшего для его команды ничью, он побежал праздновать прямо к их трибуне, вырываясь из рук помощников. Этот эпизод был увековечен в картинах, муралах и на футболках.

И нельзя не отметить, что тогда после этой выходки, после бешеных празднований перед ультрас соперника, он сам подошел к главному арбитру Пьерлуиджи Коллине и сказал ему: "Удали меня с поля, я заслужил это".

"Он был сварливым папашей с большим сердцем, типажем, которого итальянцы любят до смерти", - замечательное определение Аттуро.

Он просто не был способен разговаривать нормально. Или шутил, причем часто грубо, или сердился. Гордился своим оппортунизмом. "Я никогда не звонил ни президентам грандов, ни редакторам больших газет". "Техника - хлеб богатых, тактика - бедных". "Если ты не можешь остановить мяч, я не способен научить тебя".

Он гордился тем, что у него никогда не было мобильного телефона и страницы в соцсетях. "Почему я не на тренировках в начале недели и не прихожу в студии каналов? Потому что это время для моей семьи. Я вырос в бедности. Только футбол позволил мне есть мясо каждый день. Теперь я провожу время с супругой, встречаюсь с детьми. Мы идем на берег и едим рыбу. И все отключают мобильные телефоны".

"Я не выигрывал Скудетто? Девятое место с "Катандзаро", шестое с "Асколи" - все это как Скудетто. Спасение команд от вылета - мои Скудетто". Он и вправду очень часто спасал. Впервые вылетел из Серии А лишь в 2005-ом году с "Болоньей". И вскоре завершил карьеру. Хотя и в Болонье его не ненавидят, а помнят полуфинал Кубка УЕФА в 1999-ом с ним.

Итальянский футбол признал его заслуги, в 2002-ом году вручив наиболее почётный тренерский приз "Золотая скамейка" за карьеру. А в 2019-ом включив в Зал Славы. В Зале на данный момент всего 12 тренеров. Трапаттони, Липпи, Сакки, Капелло, Анчелотти, Манчини, Раньери, Аллегри, Конте, Моуриньо, тренер "Вероны"-1985, выигравшей Скудетто, Освальдо Баньоли, и он.

Сам же он особенно гордился словами тренера сборной Италии Фульвио Бернардини ещё на тренерских курсах в Коверчано в 70-х: "Вы потратили кучу денег на стажировку в Голландии, а вместо этого могли бы просто поехать и посмотреть на игру "Асколи" Маццоне". "Такие слова для меня как орден", - говорил Карлетто.

Дети о нем

"Кто знает, как моя карьера и моя жизнь повернулись бы, если бы не ты?", - так Тотти поздравлял его с 80-тилетием шесть лет назад. "Ты помог мне вырасти как игрок и как человек. Ты защищал меня, толкал меня вперёд и позаботился о том, чтобы моя голова оставалась на плечах в трудном возрасте. Я никогда не прекращу благодарить тебя".

Клаудио Раньери в фильме о Маццоне, ожидаемо названном "Как отец", говорил: "Он был учителем и отцом для всех. Он был постоянно сердит, но с золотым сердцем". Карло Анчелотти прокомментировал кончину первого Карлетто 19-го августа этого года словами: "Футбол потерял пример профессионализма, ума и иронии".

Хосеп Гвардиола, игравший у Маццоне в "Брешии": "В тяжёлый момент для меня в Италии он был мне как отец. Его влияние на людей было колоссальным. Он был легендой итальянского футбола. Он всегда говорил вещи прямо, никого не боялся. И он любил тренировать малые команды, говоря, что выиграть с ними матч - все равно, что выиграть трофей с большой командой".

"При этом он не относился ко всем одинаково. Он знал, что к большим талантам нужно относиться особенно. Знал, что к Баджо нельзя относиться как к Гвардиоле".

На свою первую пресс-конференцию после кончины Карло Пеп пришёл в футболке с изображением того самого легендарного момента в матче "Аталанта" - "Брешия".

А ещё в 2009-ом году пригласил его на свой первый финал Лиги Чемпионов с "Барселоной".

Антонио Конте: "Благодаря Маццоне я вырос как футболист и как человек. Он оставил свой след в итальянском футболе в последние 50 лет. Для меня он был не только тренером, но отцом. Сердитый, иногда грубый, но с невероятной человечностью. Он всегда говорил резко и прямо и вселял страх в нас, молодых. Он знал, как чередовать кнут с пряником. Он был великим мотиватором, и с ним в домашних матчах мы не боялись никого".

"Сейчас все вспоминают весёлые истории с ним, но будьте уверены, что перед, во время и после матчей даже улыбок не было. Мы готовились к битве. Однажды он увидел, как наш игрок обнимается с соперником перед выходом на поле и заорал: "Может, ты его ещё и поцелуешь!"

"Он дал футболу очень много, и болельщики и игроки, даже его соперники, любили его. Это наиболее важное Скудетто, и он выиграл его".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, Gazzetta Dello Sport, La Presse