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Безус не реализовал пенальти в матче кипрской лиги, но Омония победила соперника. Видеообзор матча

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Команда подбирается к первому месту

Безус не реализовал пенальти в матче кипрской лиги, но Омония победила соперника. Видеообзор матча

фото из свободных источников

UA-Футбол
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Украинец Роман Безус имел возможность отличиться в игре 10-го тура между "Омонией" и "Аполлоном". На 24-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Аполлона", которое исполнял Безус. Однако голкипер угадал угол и отразил удар.

Голы "Омонии" на 1-й и 65-й минутах позволили победить соперника и выйти на 2 место чемпионата Кипра.

В этом сезоне Безус сыграл 10 матчей за кипрскую команду, забив 1 гол.

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