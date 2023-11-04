Безус не реализовал пенальти в матче кипрской лиги, но Омония победила соперника. Видеообзор матча
Команда подбирается к первому месту
фото из свободных источников
Украинец Роман Безус имел возможность отличиться в игре 10-го тура между "Омонией" и "Аполлоном". На 24-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Аполлона", которое исполнял Безус. Однако голкипер угадал угол и отразил удар.
Голы "Омонии" на 1-й и 65-й минутах позволили победить соперника и выйти на 2 место чемпионата Кипра.
В этом сезоне Безус сыграл 10 матчей за кипрскую команду, забив 1 гол.
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