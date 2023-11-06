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Зубков: Не собираемся просто так отдавать три очка Барселоне и, надеюсь, покажем зубы

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Игрок поделился настроем на предстоящую игру

Зубков: Не собираемся просто так отдавать три очка Барселоне и, надеюсь, покажем зубы

ФК "Шахтар" / Автор невідомий

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков рассказал о предстоящем матче четвертого тура Лиги чемпионов против "Барселоны":

Команда получила нового тренера перед матчем с "Барселоной", насколько увеличились шансы "Шахтера" на победу, если сравнивать с первым матчем:

"Мы понимаем с кем будем играть. Но мы не собираемся отдавать просто так три пункта, поэтому надеюсь, что завтра покажем зубы".

В продолжение этого вопроса: приходит новый тренер: "Барселона", четвертьфинал Кубка, "Динамо". Возможно, вы, как игроки, помогали Марино освоиться в "Шахтере", что скажете:

"Ну, конечно, все было очень быстро и мы уже знакомились по ходу матчей и тренировок. Привыкаем к новым требованиям, хотим играть больше с мячом, поэтому растем вместе".

Учитывая дисквалификацию Конопля, как перестраивать на взаимодействие от Конопли до Гочолеишвили:

"Я не знаю, у них одинаковые функции, потому нет никаких проблем".

Александр, хочется ли в матче против "Барселоны" придерживаться классического стиля "Шахтера", скорее результат важнее и можно жертвовать стилем?

"Я думаю, что второй тайм первого матча показал, что мы можем быть конкурентными с "Барселоной". Надеюсь, что завтра будем так поступать с первых минут".

Вы здесь уже второй раз, как вам атмосфера на этом стадионе:

"Великолепная, я надеюсь, что будет достаточно наших болельщиков, а также будет немало немецких поклонников, которые нас поддержат".

Напомним, матч "Шахтер" – "Барселона" состоится 7 ноября в Гамбурге в 19:45 по киевскому времени.

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