Бывший тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо возглавит команду Карима Бензема

Бывший тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо возглавит "Аль-Иттихад". Детали сделки не уточняются.

На этом посту он заменит Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.

Гальярдо - самый успешный тренер в истории "Ривер Плейта". После своего назначения в июне 2014 года, 46-летний тренер взял с "миллионерами" 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), кубок Аргентины (2016, 2017, 2019) и другие турниры. Марсело трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020)

"Аль-Иттихад" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии.