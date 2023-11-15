Бывший тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо возглавит команду Карима Бензема
Гальярдо возглавит Аль-Иттихад
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо возглавит "Аль-Иттихад". Детали сделки не уточняются.
На этом посту он заменит Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.
Гальярдо - самый успешный тренер в истории "Ривер Плейта". После своего назначения в июне 2014 года, 46-летний тренер взял с "миллионерами" 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), кубок Аргентины (2016, 2017, 2019) и другие турниры. Марсело трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020)
"Аль-Иттихад" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии.
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