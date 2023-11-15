  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Бывший тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо возглавит команду Карима Бензема

Общие новости

Гальярдо возглавит Аль-Иттихад

Бывший тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо возглавит команду Карима Бензема

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Бывший тренер "Ривер Плейт" Марсело Гальярдо возглавит "Аль-Иттихад". Детали сделки не уточняются.

На этом посту он заменит Нуну Эшпириту Санту, который был уволен после конфликта с Каримом Бензема.

Гальярдо - самый успешный тренер в истории "Ривер Плейта". После своего назначения в июне 2014 года, 46-летний тренер взял с "миллионерами" 14 трофеев, в том числе дважды Кубок Либертадорес (2015, 2018), чемпионат Аргентины (2021), кубок Аргентины (2016, 2017, 2019) и другие турниры. Марсело трижды признавался лучшим тренером Южной Америки (2018, 2019, 2020)

"Аль-Иттихад" сейчас занимает 5-е место в чемпионате Саудовской Аравии.

По теме
yellow-arrow
Новый тренер для Наполи, травма Беллингема, Гармаш наигрался в Хорватии. Главные новости за 14 ноября
yellow-arrow
Сборная Бразилии U-17 нанесла 77 ударов по воротам Новой Каледонии на юношеском ЧМ
yellow-arrow
34 бразильских клуба протестуют против запрета сотрудничества с букмекерами
Карим Бензема Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Марсело Гальярдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
César Luis Merlo
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости