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Джошуа и Валлин провели дуэль взглядов

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Бой состоится 23 декабря

Джошуа и Валлин провели дуэль взглядов

Фото: Твіттер Джошуа

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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и швед Отто Валлин (26-1, 14 KO) провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции, посвящённой их поединку, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

Отто Валлин в сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере потерпел от британца Тайсона Фьюри.

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