Джошуа и Валлин провели дуэль взглядов

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и швед Отто Валлин (26-1, 14 KO) провели дуэль взглядов на первой пресс-конференции, посвящённой их поединку, который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Энтони Джошуа в своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

Отто Валлин в сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере потерпел от британца Тайсона Фьюри.

Don't be shocked if Joshua does a Whyte and pull out on Wallin. Wallin has zero fear in his eyes and didn't once look away during that face off. AJ on the other hand looked away continuesly. Wallin 1-0 up already here and the end is near for AJ 100% pic.twitter.com/mcaNOuVSB8