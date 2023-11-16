Бывший тренер Зари возглавил сербский клуб

Бывший главный тренер "Зари" Ненад Лалатович трудоустроился на родине. 45-летний серб возглавил "Спартак" из Суботицы.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24.

Лалатович недолго проработал в Украине. Он возглавил луганский клуб в начале июля, но уже в конце лета подал в оставку. Под его руководством луганчане отыграли 6 матчей, в которых одержали 1 победу, 3 поражения и 2 ничьих.

После его ухода тренером на правах "и.о" стал Младен Бартулович. Затем клуб возглавил Валерий Кривенцов, который на днях покинул свой пост.

Напомним, в послужном списке Лалатовича множество сербских клубов, таких как "Срем", "Пролетер", "Вождовац", "Напредак", "Црвена Звезда", Младост" (Нови-Сад) и другие.

"Спартак" Суботица занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков в 14 матчах.