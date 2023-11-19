Норвежский камешек в бразильской бутсе. Евро-2024 состоится без команды, которая никогда не проигрывала Бразилии

В понедельник сборную Украины ждет решающий матч за выход из отборочной группы на Евро-2024. Чтобы завоевать путевку на первенство континента в Германии подопечным Сергея Реброва необходимо обязательно побеждать Италию. Задача, прямо скажем, сродни подвигу. Поскольку прежде "сине-желтым" еще ни разу не удавалось не то, что победить, а и просто "зацепиться" за очки в официальных матчах со "Скуадрой": 6 поражений в 6 играх. Ни с какой другой европейской сборной у нас нет столь удручающего баланса личных встреч. Правда, в товарищеских поединках с апеннинцами были и две ничьих, но от этого общая картина не сильно меняется: Италия на сегодня – самый неудобный для Украины соперник.

Впрочем, свои неудобные соперники есть практически у каждой сборной. Даже у бразильцев. Причем, это не какой-то признанный ТОП. Пентакампеоны на протяжении 35 лет ничего не могут поделать с… норвежцами. Проведя со скандинавами за это время 4 поединка, южноамериканцы дважды сыграли вничью и дважды уступили. Как такое вообще возможно? Рассказываем.

Футбольные пути-дороги Бразилии и Норвегии впервые пересеклись лишь в 1988 году. И это немного странно, учитывая, что, например, история встреч "селесао" с соседями норвежцев шведами к тому моменту насчитывала уже 8 матчей.

И так, 28 июля 1988-го "желто-зеленые" сыграли в Осло. Этим поединком бразильцы начинали свое европейское мини-турне, призванное стать одним из этапов подготовки к Олимпиаде-1988. Потом были еще матчи в Швеции (1:1) и Австрии (2:0).

Надо сказать, что южноамериканцы, возглавляемые Карлосом Альберто Силвой, выступали тогда в экспериментальном составе. Более чем наполовину их сборная состояла из игроков, которые тем летом подписали контракты с европейскими клубами. После турне они уже не стали возвращаться на родину, а сразу разъехались по своим новым командам. Так, центрбек Рикардо Гомес ("Флуминенсе") и хавбек Валдо Фильо ("Гремио") пополнили ряды "Бенфики". Еще один центральный защитник Алоизио Алвес перебрался из "Интернасьоналя" в "Барселону", опорник Андраде – из "Фламенго" в "Рому", атакующий хав Милтон – из "Куритибы" в "Комо". Ромарио сменил "Васку да Гама" на "ПСВ Эйндховен", а его партнер по атаке Эдмар Бернардес – "Коринтианс" на "Пескару". Последний и отличился на "Уллеволе" голом. Но его мяч, забитый после розыгрыша углового за 10 минут до конца, лишь спас бразильцев от поражения – 1:1. А открыл счет на 49-й минуте форвард "Лиллестрема" Ян Оге Фьертофт, пробивший Клаудио Таффарела ударом в ближний угол. Знаменитый в будущем голкипер проводил тогда один из первых матчей за сборную, дебютировав за "селесао" всего тремя неделями ранее.

Фьертофт спустя 4 года, уже выступая за венский "Рапид", забьет два гола киевским динамовцам в Кубке УЕФА.

Следующее рандеву соперников состоялось почти через 9 лет, в конце мая 1997-го. Сборная Бразилии, на тот момент – действующий чемпион мира, приехала в Европу, участвовать во французском "Турнире четырех". Этот международный футбольный турнир (в нем участвовали победители предыдущих мундиалей – Англия, Италия и Бразилия, и хозяева будущего мирового первенства – французы) проводился как разминка к ЧМ-1998. А накануне старта в нем "селесао" решили заглянуть в гости к норвежцам. О чем потом, наверняка, пожалели.

Дело в том, что на тот момент бразильцы не проигрывали почти четыре года, с ноября 1993-го, когда уступили в спарринге Германии (1:2). И вот такой впечатляющей серии было суждено оборваться именно на "Уллеволе" в Осло. И это притом, что кудесники мяча под руководством Марио Загалло выступали своим сильнейшим составом – с Кафу, Роберто Карлосом, Дунгой, Мауро Силвой, Джалминьей, Ромарио, Роналдо. Но с самого начала события в матче стали развиваться не по сценарию чемпионов мира. Уже на 9-й минуте атакующий хавбек хозяев Петтер Руди, игравший тогда за "Перуджу", открыл счет, реализовав выход один на один. На 17-й минуте форвард Туре Андре Флу (тем летом он перешел из "Бранна" в "Челси") удвоил преимущество скандинавов. Правда, Джалминья (лучший игрок Бразилии-1996, накануне перешедший из "Палмейраса" в испанский "Депортиво") очень быстро отквитал один мяч, точно пробив из-за пределов штрафной. Но по истечении получаса игры после обрезки бразильских защитников Флу оформил дубль, и на перерыв команды ушли при счете 3:1. В середине второго тайма Ромарио с Хеннингом Бергом "на плечах" прорвался к воротам норвежцев и вновь сократил отставание до минимума. Однако последнее слово в матче осталось за хозяевами. На 76-й минуте форвард "Саутгемптона" Эгиль Эстенстад после скидки Флу в четвертый раз переиграл Таффарела и установил окончательный счет встречи – 4:2.

Шанс поквитаться за поражение предоставился бразильцам год спустя, на ЧМ-1998, где они оказались в одном квартете со скандинавами. В заключительном туре группового этапа соперники встретились в Марселе. "Селесао" к тому моменту досрочно завоевали путевку в 1/8 финала с первого места, а вот европейцам для выхода в плей-офф нужна была только победа. Но бразильцы не привыкли никому дарить очки, даже когда им самим они не нужны. Тем более, что обида от фиаско годичной давности в Осло была еще совсем свежей. "Если норвежцы хотят выиграть у нас, я искренне желаю им мужества. Потому что им потребуется много, очень много мужества", – так выразил предматчевое настроение своей команды Роберто Карлос. А наставник "селесао" Марио Загалло на предматчевой пресс-конференции не смог сдержать раздражение в отношении норвежского коллеги Эгиля Ульсена, который с того самого победного матча в Осло не уставал бодро повторять: "Я знаю, как обыгрывать бразильцев. Это не та команда, которую следует бояться". "Ульсену следовало бы держаться скромнее", – обронил наставник тетракампеонов.

Но вышло так, что прав в итоге оказался тренер скандинавов. Большую часть матча бразильцы провели в атаках, но пробить брешь в оборонительных порядках соперника им удалось лишь на 78-й минуте. Гол был забит после блестящего прохода по левому флангу Денилсона и выверенной передачи в центр на Бебето, который в падении головой расстрелял Фруде Грудоса.

До финального свистка оставалось 12 минут, и многим показалось, что исход матча предопределен. Но тут свое веское слово сказал лидер норвежцев Туре Андре Флу, которого на родине не зря прозвали Флоналдо. Его ответный гол был безупречен: пас из глубины, вход в штрафную, финт, оставивший не у дел защитника (это был Жуниор Байяно) и удар в дальний угол. И сразу после этого он же имел две возможности подряд вывести скандинавов вперед. В эти минуты бразильская защита просто не знала, что делать с форвардом "Челси", когда его мощная фигура возникала в считанных метрах от ворот Таффарела. И в итоге Флу заработал пенальти – вынудил сфолить на себе того же Жуниора Байяно. Хавбек "Герты" Хьетиль Рекдаль исполнил 11-метровый без шансов для голкипера – 2:1. С тем и закончили. И, кстати, победа Норвегии на тот момент стала рекордной волевой викторией в истории мундиалей. Прежде на чемпионатах мира еще не было ни одного случая, когда бы команде на то, чтобы преобразовать проигрышный счет в победный, хватало столь малого промежутка в концовке – семи минут.

Ну а последняя на сегодня встреча соперников состоялась в августе 2006 года, уже почти традиционно – на "Уллеволе" в Осло. И также традиционно бразильцы не смогли одержать победу. Новому главному тренеру "селесао" Дунге не удалось в своем дебютном матче прервать неприятную для пентакампеонов серию. Более того, его подопечным пришлось отыгрываться, после того как в начале второго тайма они пропустили курьезный гол. Полузащитник хозяев Мортен Гамст Педерсен, исполняя штрафной почти от боковой линии, навесил к воротам, и мяч, миновав всех, включая голкипера Эурелио Гомеса, влетел в дальний угол. Все, на что хватило бразильцев – ответный гол, забитый спустя 10 минут игроком московского ЦСКА Карвалью. Кстати, почти всю игру за "желто-зеленых" отбегал тогда и атакующий хав "Шахтера" Элано Блумер, подменявший самого Кака.

Послесловие. Норвегия, переживая ныне расцвет талантливого поколения, уже точно не поедет на Евро-2024. Команда потеряла шансы даже на плей-офф. Вот и остается гордиться разве что историей...

28.07.1988. Осло. Товарищеский матч

Норвегия - Бразилия 1:1

Голы: Фьортофт, 49 (1:0), Эдмар, 81 (1:1)

30.05.1997. Осло. Товарищеский матч

Норвегия - Бразилия 4:2

Голы: Руди, 9 (1:0), Т.А. Флу, 17 (2:0), Джалминья, 20 (2:1), Т.А. Флу, 32 (3:1), Ромарио, 66 (3:2), Эстенстад, 76 (4:2)

23.06.1998. Марсель. ЧМ-1998. Группа А

Бразилия - Норвегия 1:2

Голы: Бебето, 78 (1:0), Т.А. Флу, 83 (1:1), Рекдаль, 88 – с пенальти (1:2)

16.08.2006. Осло. Товарищеский матч

Норвегия - Бразилия 1:1

Голы: М.Г. Педерсен, 51 (1:0). Карвалью, 62 (1:1)