Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование.

Напомним, бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование.

Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро, сообщает EFE.