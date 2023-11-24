  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование

Общие новости

Бразилец находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе

Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Прокуратура требует 9 лет тюрьмы для Дани Алвеса за изнасилование.

Напомним, бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года. 14 ноября стало известно, что суд завершил расследование.

Кроме того, прокурор запросил компенсацию для потерпевшей в размере 150 000 евро, сообщает EFE.

Читайте также Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса
По теме
yellow-arrow
Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского
yellow-arrow
Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября
yellow-arrow
Борьба за бразильский талант: Реал Мадрид конкурирует с Ромой и Ньюкаслом за Маркоса Леонардо
Бразилия Барселона Дани Алвес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
efe
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости