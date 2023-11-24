Начало матча аргентинцев было отложено второй раз за неделю
Начало матча четвертьфинала юношеской сборной U-17 было отложено
brfootball
В среду состоялся матч квалификации на ЧМ между Бразилией и Аргентиной. Стычка между болельщиками команд и полицией привела к задержке игры на 27 минут.
Вскоре почти идентичная ситуация произошла с юношеской сборной Аргентины U-17. Но, к счастью, задержку вызвала плохая погода. Сильный дождь в столице Индонезии Джакарте оставил значительное количество воды на стадионе "Jakarta International Stadium"
Напомним, что в этом матче победила сборная Аргентины со счетом 0:3, а Клаудио Эчеверри отметился хет-триком (28', 58' и 71' минуты)
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