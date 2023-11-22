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Месси: Победа на "Маракане" запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии

Чемпионат мира FIFA

Месси высказался о драке болельщиков с полицейскими

Месси: Победа на "Маракане" запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии

Getty Images

UA-Футбол
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Лионель Месси высказался о драке болельщиков с полицейскими на матче с Бразилией.

Матч Бразилия - Аргентина (0:1) в квалификации ЧМ-2026 не начался вовремя из-за фанатских беспорядков.

На одной из трибун "Мараканы" произошел конфликт, когда исполнялись национальные гимны двух стран. Стычка разгорелась в секторе, где не было разделения между фанатами хозяев и гостей. Полиция отреагировала жестко и применила дубинки против болельщиков. Стычка между болельщиками и полицией длилась около 15 минут.

Месси показал своим партнерам, что команда должна уйти с поля. Сборная Аргентины прошла в подтрибунные помещения. В итоге матч начался с опозданием на полчаса.

"Эта команда продолжает творить историю...

Большая победа на "Маракане", которая запомнится новыми репрессиями против аргентинцев в Бразилии. Нельзя это терпеть, это безумие, и с этим нужно покончить сейчас же!" - написал Месси в инстаграме.

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Лионель Месси Аргентина
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1 голосов
Источник:
leomessi
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
22.11.2023 в 11:58
эти аргентинцы уже совсем земли под ногами не чувствуют...Клоуны!!!
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Комментарии 3
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Romantíco777 (Alicante)
22.11.2023 в 11:58
эти аргентинцы уже совсем земли под ногами не чувствуют...Клоуны!!!
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scorpius (Ck)
22.11.2023 в 12:02
А что они там такого натворили?
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terber (ternopil)
22.11.2023 в 11:57
дикарі є дикарями
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