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В Украине обесточены из-за непогоды и боевых действий более 900 населенных пунктов

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Но ситуация стабильная

В Украине обесточены из-за непогоды и боевых действий более 900 населенных пунктов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Министерство энергетики Украины сообщило, что на 3 декабря нет электроснабжения в 504-х населенных пунктах из-за обильного снега и порывистого ветра. Больше всего проблем во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Проводится активная работа по восстановлению подачи света.

Теперь будем активно работать в этих областях. Максимальное количество бригад и техники со всей Украины будет задействовано, чтобы быстро возобновить электроснабжение потребителям», – рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости".

Еще 422 населенных пункта без электроснабжения из-за боевых действий и технологических нарушений.

В то же время отмечается, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Плановые отключения света не планируются. Такая ситуация с отключениями из-за неблагоприятных погодных условий продолжается уже не первый день.

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Источник:
Міністерство енергетики України
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