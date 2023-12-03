В Украине обесточены из-за непогоды и боевых действий более 900 населенных пунктов

Министерство энергетики Украины сообщило, что на 3 декабря нет электроснабжения в 504-х населенных пунктах из-за обильного снега и порывистого ветра. Больше всего проблем во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Проводится активная работа по восстановлению подачи света.

Теперь будем активно работать в этих областях. Максимальное количество бригад и техники со всей Украины будет задействовано, чтобы быстро возобновить электроснабжение потребителям», – рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона "Единые новости".

Еще 422 населенных пункта без электроснабжения из-за боевых действий и технологических нарушений.

В то же время отмечается, что ситуация в энергосистеме стабильная и контролируемая. Плановые отключения света не планируются. Такая ситуация с отключениями из-за неблагоприятных погодных условий продолжается уже не первый день.