Конор Макгрегор намерен балотироваться на пост президента Ирландии

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором постал в белом костюме.

Снимок Макгрегор подписал следующим образом: "Ирландия, твой президент".

К промоушену Даны Уайта Макгрегор присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.