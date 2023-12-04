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Конор Макгрегор намерен балотироваться на пост президента Ирландии

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Конор опубликовал соответствующий пост в соцсети

Конор Макгрегор намерен балотироваться на пост президента Ирландии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором постал в белом костюме.

Снимок Макгрегор подписал следующим образом: "Ирландия, твой президент".

К промоушену Даны Уайта Макгрегор присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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Конор Макгрегор
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