Конор Макгрегор намерен балотироваться на пост президента Ирландии
Конор опубликовал соответствующий пост в соцсети
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором постал в белом костюме.
Снимок Макгрегор подписал следующим образом: "Ирландия, твой президент".
К промоушену Даны Уайта Макгрегор присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.
Ireland, your President. ☘️❤️ pic.twitter.com/MdLQZzUwiI— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 4, 2023
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