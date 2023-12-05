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Лионель Месси: Я думал о том, чтобы играть в лиге Саудовской Аравии

Общие новости
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Аргентинец рассказал детали о переходе в Интер Майами

Лионель Месси: Я думал о том, чтобы играть в лиге Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В начале 2023 года будущее Лионеля Месси вызвало много предположений. Ожидалось, что 36-летний игрок, который привел Аргентину к победе на ЧМ, покинет "ПСЖ" по окончании контракта.

Футболист решил перейти в "Интер Майами". В своем первом матче за клуб аргентинец точно пробил со штрафного на последних минутах основного времени, это принесло победу.

Но Месси сказал "TIME" после того, как журнал назвал его спортсменом года, что поездка в Соединенные Штаты не была его первым выбором.

"Правда в том, что у меня было несколько интересных вариантов. Мне пришлось проанализировать их и подумать, даже посоветоваться со своей семьей, прежде чем принять окончательное решение переехать в Майами"

"Моим первым вариантом было вернуться в "Барселону", но это было невозможно. После этого я думал о том, чтобы пойти в лигу Саудовской Аравии, где я знаю страну. Там они создали очень мощную конкуренцию"

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Источник:
football espana
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